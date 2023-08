MILIĆEVIĆ ZA PINK: 'Oluja' je najveće etničko čišćenje nakon Drugog svetskog rata (VIDEO)

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja, govoreći o obeležavanju "Oluje" rekao je da je ponosan što je bio u Prijedoru i da je ponosan što je Srbija devet godina za redom, zajedno sa njenim državnim vrhom, ima hrabrosti da obeležava ovakve datume

Milićević je rekao da su poruke koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio iz Prijedora poruke koje govore da ćemo čuvati mir, imati pijetet prema žrtvama, ali da nikada nećemo gaziti naše žrtve i da nećemo okretati leđa našem narodu.

- Vidim da je to pogrešno shvaćeno i protumačeno - kazao je Milićević za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Milićević je naglasio da mi govorimo o najvećem stardanju, najvećem etničkom čišćenju nakon Drugog svetskog rata.

Veljko Jovanović, predsednik Omladine SNS Novi Beograd, kaže da je krucijalna stvar da posle 28 godina Srbija konačno ima hrabrosti da obeleži jedan od najvećih činova stradanja srpskog naroda od 1941 godine.

- Velika je stvar što je rukovodstvo Srbije i Republike Srpske, na inicijativu predsednika Vučića konačno uspelo da postigne najviši mogući nivo suverenosti i samostalnosti. Mi ne marimo za to da li će nam neko braniti da obeležavamo naše žrtve - ocenio je Jovanović.

Petar Latinović, urednik Mondo portala, rekao je da poslednjih 10 godina imamo kontinuitet prema egzodusu koji se desio.

- To je dobro i mislim da je to za sada jedna od ključnih spornih tačaka između Beograda i Zagreba - kazao je Latinović i dodao da dok god Zagreb ne shvati da to ne treba slaviti, naši odnosi neće moći da napreduju.

Znamo da je više od 200.000 Srba proterano i to je jedna tragedija koju zvanični Zagreb još uvek ne doživljava tako.

Miša Ćirić, predstavnik Srba iz dijaspore, istakao je da to stradanje ne sme da se zaboravi i da ako mi kao narod ne pričamo o sebi ne možemo biti veliki narod.

- Ekonomski razvoj i brzi preporod je vidljiv - naveo je Ćirić i istakao značaj sećanja na zločin i srpske žrtve.