Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević gostovao je u emisiji "Jutro", na Prvoj televiziji, i govorio o aktuelnim političkim i društvenim temama, izdvojivši dodatna ulaganja od 10 milijardi dinara u namensku industriju Srbije i Vojsku Srbije.

- Ono što pokreće Srbiju u narednim godinama su investicioni projekti u vezi sa određenim manifestacijama i nova faza razvoja Srbije. To vidimo kao zadatak pred nama. Jača i snažnija Srbija. Dugo pripremamo paket podrške za namensku industriju i Vojsku Srbije, u smislu onoga što se proizvodi u Srbiji. Juče smo potpisali ugovore Ministarstvo odbrane sa nekoliko kompanija, kao i one između sebe, u vrednosti od 9,7 milijardi dinara, nešto više od 80 miliona evra. To znači da ćemo čuvati radna mesta i da ćemo siguran posao i za Krušik, FAP, Petoletku, Zastavu oružja u Kragujevcu, Teleoptik u Zemunu. Svi oni dobijaju nove narudžbine. Od tih 6,2 milijarde je za Vojsku Srbije. Mnogo novih vozila i naoružanja, od pištolja do složenih borbenih sistema. 3,5 milijardi dinara izvozimo u jednu arapsku zemlju i zarađujemo dodatne pare za Vojsku Srbije. Time dajemo značajan BDP. Ono što nam je suštinski najveći izazov je pitanje demografije. Možemo da napravimo šta god hoćete- najbrže pruge i najbolje objekte ja sam siguran da će Beograd i Srbija biti najbolji domaćini EKSPO. To moramo da iskoristimo. Ali ako nema ljudi to ništa ne vredi. Da me ne shvatite pogrešno, vredi, ali sve što radimo radimo da nam ljudi ostaju ovde, da se što više dece rađa i da se ljudi vraćaju. Ovo je naša kuća, ako je čuvamo, unapređujemo, činimo boljom, nama će svima biti bolje. Ja verujem u takvu politiku - rekao je Vučević i dodao:

- Mnogo nas posla čeka. Ove sve stvari utiču na naš kapacitet ulaganja u odbranu. Kada raste ekonomija i privreda, pa i mi u odbrani imamo veći priliv i da ulažemo u vojsku. Ne da bismo se razbacivali već da bismo bili garantori mira. Mi moramo da radimo nešto što ekonomski možemo, što je sa procenama rizika. Moramo da razumemo šta se dešava u regionu. Bez predsednika republike ne bismo mogli da imamo dodatnih 10 milijardi. Ja sam juče rekao da je ovo pre nekoliko godina bilo nezamislivo, da dodatno napružavate vojsku, da izvozite, da imate posla i plate. Da nema države, nema Slobode i FAP Priboja. Nadam se da su građani svesni toga, a ne da bismo nekoga impresionirali ciframa. Tu je višestruka namena- da čuvamo sebe i da smo manje laka meta i da razvijamo taj segment privrede koji je značajan za BDP jer podstiče druge privredne celine.

Predsednika Vučića očekuju sa velikim nestrpljenjem u Egiptu

Ministar odbrane vratio se iz zvanične posete Arapske Republike Egipta i kao jedan od najvećih utisaka izdvaja značaj uticaja strateškog dogovora između dva predsednika.

- Bila je čast biti u Egiptu ispred Srbije. Vidi se značaj i uticaj strateškog dogovora predsednika Vučića i predsednikom Sisijem. Sad su napravili novi administrativni centar od 5,6 miliona stanovnika. Vidim da predsednika Vučića očekuju sa velikim nestrpljenjem i siguran sam da će da tamo dočekati fantastično. Čuo sam od predsednika El Sisija da oni ne menjaju stav po pitanju Kosova, ne priznaju ga. To je mnogo značajno. Vojna neutralnost je nepopularna, pošto to niko neće da čuje. Oko nas su gotovo sve države članice NATO pakta, osim BiH. Nije lako očuvati svoju nezavisnost i odluku da budete oni koji odlučuju o sebi. Ima pritisaka, ali niko vam neće da ne treba da budete vojno neutralni, ali između redova možete da pročitate da im nije drago. Mislim da bi bilo katastrofalno da Kijev prizna Kosovo, to bi bio autogol. Mi do sada vidimo Ukrajinu kao prijateljsku državu koja nije priznala Kosovo. Videli smo izjavu nekih ljudi, ali to nisu ljudi koji vode Ukrajinu, to nije Zelenski. Ako bi to proznali, ne znam kako bi to sebi mogli da učine, ne Srbiji.

To je plejada srbomrzaca, u našoj državi se pitaju naši građani

On je prokomentarisao i pismo koje je potpisalo 56 evropskih i američkih parlamentaraca, a u kojem se napada predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i sama Srbija.

Biće još mnogo tih pisama. Video sam to kao dokaz da smo na dobrom putu i da Vučić vodi dobru politiku. Izvinjavamo im se što se nismo odrekli KiM, što poštujući BiH čuvamo Republiku Srpsku, što smo vojno neutralni i ne želimo da se svađamo s drugima u svetu. Mi smo u Evropi, ali nećemo se svađati ni sa Kinom, ni sa afričkim, južnoameričkim i azijskim državama. Što bismo se mi odrekli Egipta? Šta dobijamo time? Ti koji traže da nemamo kontakta s pola sveta, imaju kontakte s njima i ne odriču ih se. To je plejada srbomrzaca. Ne mogu svi isto da misle. Ima i 5.000 političara koji nisu nama ništa napisali. U našoj državi se pitaju naši građani.

Moramo da vodimo mudro Srbiju

Zabrana uvoza srpskih prozvoda na KiM je dva meseca na snazi, a ministar Vučević naglašava da se ne zna kada će se ova situacija rešiti.

-Kurti poništava preduzeća i privredna društva u Prištini, koja su tamo registrovana u skladu sa institucijama u Prištini, zato što koriste reč Srbija. Oni će da pogase i preduzeća i kompoanije da ljudi ostanu bez posla, da nemaju signal. Oni naš narod vraćaju u 15. i 16. vek. Nema hrane, lekova, signala. Sve što radi Kurti radi da etnički očisti KiM od Srba. Njegov problem je što je Srbija politički žilavija, naš narod uporan i čvrst na KiM. To su ljudi koji su spremni da istrpe sve i da se bore protiv zuluma. Moramo da vodimo mudro Srbiju.

Izbori možda budu i ove godine, to zavisi od političkog dogovora

Radi se na narodnom pokretu, to je inicijativa i nadam se da će okupiti udruženja građana, nevladine stranke, sve one koji vide Srbiju kao slobodnu državu, reči su Vučevića.

- Ono što je najvažnije on je više od programa, on je ideja, život, nešto što pokreće i obavezuju. Nije to pitanje datuma, nema tu zakašnjenja da nešto nismo postigli. Mislim da ćemo to uraditi početkom jeseni. To će biti početak razvoja te ideje, sa zadovoljstvom očekujem kako će to biti formirano. Izbori možda budu i ove godine, to zavisi od političkog dogovora. April i maj su redovni termini za lokalne i pokrajinske izbore prilika da možda još uključimo neke izbore. Nema ucenjivanja hoćemo ove ili one izbore. Ne bežimo ni od jedne teme, ali nema uslovljavanja. Nije to pijaca.

