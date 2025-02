'PROTESTI NEMAJU VEZE SA NADSTREŠNICOM, TO JE ČISTA POLITIKA' Miloš Vučević za Pink: Ovi politički LEŠINARI u studentima vide šansu da bez IZBORA dođu na vlast

Miloš Vučević, premijer Srbije u ostavci, bio je gost Jutarnjeg Programa na televiziji Pink gde je govorio o aktuelnim društveno-političkim temama i dešavanjima koja su bitna za našu zemlju.

Vučević se prvo osvrnuo na tribinu SNS-a koja je održana u Žablju, koju su neki iskoristili kako bi se ponovo pokrenula ideja o nezavisnoj Vojvodini

- Talasi protesta su za njih prilika da izbace na sto ove projekte. To nema nikakve veze sa tragedijom. Ja koji živim tamo i rođen sam tamo, imam potrebu da ukažem da nije identičan narativ kada imamo ove komplikacije u društvu u Čačku, Valjevu, Nišu, kao što čujemo u Novom Sadu. Oni to ne stavljaju u prvi plan, ali je vrlo lukavo i opasno zavijaju u oblandu sveukupnih zahteva, pa su za eih promena neke federalne Srbije, mogli ste da čujete od autora da je to republika. Sve ono što smo videli sa Crnom Gorom. Videli ste pre neki dan sramnu izjavu voditeljke AlDžazire koja je rekla da su transparenti na protestima studenata ispisani na takozvanom "Vojvođanskom jeziku" -rekao je Vučević i dodao:

- Kada su se dešavale velike političke promene neko je morao da završe domaći zadatak onih koji to vode, a ti autori su iz inostranstva. Ne zaboravite da su oni za njih sačuvali broj 384. Sa Nenadom Čankom vam je jasno, on se nikad nije krio. Sada imate Ješića i Dinka Gruhonjića koji je došao iz Republike Srpske, a postao je odjednom najveći Vojvođanin. Ovo je sve već viđeno. Separatizam Vojvodine je bio vidljiviji kada je bila na vlasti Demokratska stranka predvođena Pajtićem. Baš kada smo imali u Srbiji slabu vlast i Crna Gora je postala nazavisna, too bi se desilo i danas da država nije ovako jaka -rekao je Vučević koji ističe da je veoma zabrinut zbog trenutne situacije.

Vučević dodaje da mu nije jasno kako neko iz pobuda kao što je patriotizam dolaze na trenutne proteste, jer time pokazuju da žele da dovedu na vlast ljude koji žele da unište Srbiju.

Miloš Vučević dodaje da članovi opozicije i strane sile koje im pomažu samo koriste studente kao paravan za svoje političke želje.

- Studente koriste samo kako bi se omasovili ti protesti. Po meni studenti moraju da se obrazuju, da bi vodili ovu državu. Prirodno je da u ovom dobi oni imaju buntovničku energiju i koji misle da neke stvari moraju da se promene, za šta su u pravu, mnoge stvari moraju da se promene, ali ne na ovakav način. Kao što je predsednik Vučić rekao, uskoro će se otkriti oni koji stvarno stoje iza paravana studentskih protesta. Oni žele vlast bez izbora. Ovi politički lešinari u studentima samo vide svoju šansu -rekao je Vučević.

Vučević se osvrnuo i na govornike sa protesta u Novom Sadu, među kojima su se istakla dobro poznata imena poput Jelene Obućine, Ivana Ivanovića, Zorana Kesića, ali i glumca - batinaša Dragana Bjelogrlića.

- Mnogo buke, malo reči. Neki studenti su se ogradili od ovih protesta upravo zbog njih. Ono što bi nas jedino vodilo ka pravom putu je dijalog na koji je i predsednik Vučić ponudio. Videćemo kako će rektorat reagovati na ovo i to bi mogao biti put ka društvenom nijalogu. Pojedinima ne odgovara smanjenje tenzija i dijalog, već bi na vlast silom. Mešđutim, sve što je oteto je i prokleto, a i sam predsednik juče je rekao da nikada neće biti prelazne vlade -rekao je Vučević i dodao:

- Kod obojenih revolucija je najteže prepoznati ko je uopšte lider i šta su pravi zahtevi. Upravo to stvara najveću nervozu kod građana, više se ne zna ni zbog čega se protestuje. Tobože obeležavaju tragediju, a plešu, igraju kolo i vrte pečenje. Ovo nema veze sa nadstrešnicom, ovo je čista politika -rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić