KRSTIĆ ZA PINK: Ne postoji Vučićev gest ili misao koja istog trenutka ne postaje izvrnuta i biva omalovažavana u takozvanim nezavisnim medijima

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, govoreći o napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kaže da svakog dana čitajući medije koji sebe nazivaju nezavisnim, a to nisu, postavi sebi pitanje da li je moguće da tako nešto postoji.

- Ne postoji gest ili misao Vučićeva koja istog trenutka ne postaje izvrnuta u svoju suprotnost i biva omalovažavana i ismevana - rekao je Krstić za Pink.

Kako kaže, oni bi nacionalizmom proglasili svaku Vučićevu izjavu, a ne to što je ugostio decu iz regiona.

- To je u kontekstu ove situacije u kojoj se pojačava broj PR tekstova koji izlaze, a koji se u našoj štampi prenose kao "Evo šta Nemci misle o Vučiću", a to je jedan Nemac koji je pri tom objavio PR tekst, a to je tekst koji je plaćen i možda i napisan u Prištini i poslat novinaru - kazao je Krstić.

Prema njegovim rečima, broj tih tekstova se povećava od kako je Aljbin Kurti u krizi, odnosno od kako ga SAD pritiskaju.

Krstić ističe da je izdvojena ogromna količina novca za lobiste koji takve stvari rade, te i za one koji proklamuju nezavinost Kosova.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, govoreći o pismu parlamentaraca kaže da su verovatno potpisali, a da nisu ni čitali šta piše.

- Verovatno neki od njih to nisu ni čitali... Samo su to potpisali. To se piše na liniji Priština-Beograd, imamo te udarne snage sakrivene iza tajkunskih medijskih organizacija koje imaju zadatak da vode taj hibridni rat i da pripremaju najgore uglove iz kojih se može napasti zemlja - kazao je Milovanović.

Prema njegovim rečima, među potpisanim su i osvedočeni albanski lobisti.