Lajčak: Sledeći sastanak na visokom nivou u septembru

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak poručio je da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o sledećem sastanku na visokom nivou, koji bi trebalo da se održi u septembru u Briselu.

- U Beogradu danas imali smo suštinske razgovore o sledećem sastanku na visokom nivou u septembru, naporima da se smanje tenzije i održe novi lokalni izbori na severu Kosova, kao i o primeni svih sporazuma iz dijaloga - naveo je Lajčak na društvenoj mreži Iks.

Lajčak i Vučić sastali su se danas u Beogradu a razgovor je trajao više od dva sata.

In Belgrade today, I had substantive discussions with @predsednikrs @avucic about the next High-level Meeting in September, efforts to lower tensions and hold new local elections in the north of Kosovo, as well as the implementation of all Dialogue Agreements. pic.twitter.com/O2yxwRVVyK