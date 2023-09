Grenel: Kurti će trpeti posledice zbog jednostranih akcija

Bivši izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel izjavio je da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti preduzeo jednostrane akcije koje su dovele do osuda međunarodne zajednice "kao nikada ranije" i ocenio da će zbog toga trpeti posledice.

Grenel je za prištinsku televiziju T7 ukazao na to da je međunarodna zajednica jedinstvena u osudi Kurtija i njegovih akcija na severu KiM.

"Nemci, Francuzi, Evropljani uopšte, KFOR, NATO, administracija Džoa Bajdena, Bela kuća, Stejt department, svi su osudili Aljbina Kurtija za njegove akcije na severu. On ne donosi dobre odluke da bi stvorio atmosferu mira", poručio je Grenel koji je bio izaslanik za dijalog Beograda i Prištine u vreme administracije predsednika Donalda Trampa, prenosi Tanjug.

Kako prenosi "Gazeta ekspres", on je ukazao i na to da je međunarodna zajednica bila jasna da specijalne jedinice tzv. kosovske policije nisu potrebne na severu.

"Možemo imati policajce da patroliraju severnim područjem, ali ne možete slati specijalne jedinice koje kruže oko opštinskih zgrada na Kosovu. To je ono što je rekla međunarodna zajednica, uključujući NATO snage", istakao je on.

Grenel smatra da je Kurti, odbijajući i da sprovede, kako je rekao, prave lokalne izbore na severu KiM, promenio reputaciju tzv. Kosova na međunarodnoj sceni.

"Nema sumnje, Aljbin Kurti je preduzeo jednostrane akcije koje su donele osudu međunarodne zajednice kao nikada pre. Kosovo je oduvek bilo jedinstven prijatelj za SAD, ali imati osudu od strane Stejt departmenta, Džoa Bajdena i demokrata, je bez presedana", naveo je on.

Istakao je i da na KiM moraju da shvate upozorenje koje je međunarodna zajednica uputila Prištini 3. juna, tražeći od Kurtija da prekine jednostrane akcije i preduzme konkretne korake.

"On to nije uradio, a biće posledica. To stalno čujem od Stejt departmenta", dodao je. Grenel je naveo i da su za neuspeh u procesu dijaloga krive obe strane, ali da je međunarodna zajednica s pravom jednoglasna u osudama Kurtija.