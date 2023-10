Boris Bratina, profesor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, kaže da godinu dana unazad situacija na KiM ide sve više ka ratu. On dodaje da je druga Kurtijeva vladavina obeležena etničkim čišćenjem Srba.

- Počinjem sve više da znam ljude koji su uhapšeni, a to su dobri i ugledni ljudi - naveo je on.

Kako kaže Bratina, prvo je počela ta vrsta terora, a onda je došlo do upadanja u stanove i kuće, pa javna demonstracija sile, dok je početkom maja, došlo do rušenja svega što je vezivalo Srbe i Albance.

- Potpuno su se zajednice polarizovale, više nemate druženje Albanaca i Srba, i od tada je sve gore i gore. Kada dolazite prema Kosovskoj Mitrovici, sve je neprijatnije, vi ne možete preko tih ležećih policajaca. Neprekidno vas snimaju, zaustavljaju... Morate da budete pristojniji nego što biste ikada bili. Oni vas provociraju. I napokon, kada je u maju bio taj kleš sa Kforom u Zvečanu, od tada na ovamo imamo postepenu okupaciju grada. Prosto su Kforom snage na svim važnim mestima - dodao je on.

U slučaju malo jačeg pojačana, vi možete da sprečite narod da se grupuše, navodi Bratina.

Nebojša Obrknežev, magistar naftnog gasnog inženjerstva, kaže da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u sinoćnjem intervjuu za ''Si en en'' poentirao svojim govorom, posebno jednom rečenicom.

- On je rekao da mu je drago da je voditeljka bila objektivna, a ne pristrasna. Delovalo je kao da ga nije slušala, i da je išla nekom njenom linijom. Ona kao da nije obaveštena šta se dešavalo mesecima unazad. Dvojako sam razmišljao slušajućči to. Ona je imala svoju liniju, a Vučić je objašnjavao kako je sve to redom išlo. Ona je govorila kako je neophodno da Beograd sedne za sto, ne znajući da Beograd upravo jedini želi da razgovara - priča Obrknežev.

Intervju je dosta bio kratak, trebalo je više vremena da se o tome govori, naveo je Obrknežev.

Autor: