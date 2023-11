'NEĆE MOJU OSTAVKU, TRAŽE NEŠTO DRUGO...' Vučić: Ne u inat njima, ja to radim za dobrobit Srbije, oni bi uništili državu za tri dana

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić poručio je tokom obraćanja medijima iz Pariza gde je imao niz važnih sastanaka, da mu nije jasno zašto on smeta opoziciji, te još jednom naglasio kako nrodu treba da bude jasno da je na nadolazećim izborima glas za listu "Srbija protiv nasilja" u suštini glas za Dragana Đilasa.

- Ne traže oni moju ostavku, traže nešto drugo, da ne učestvujem u kamapnji, a ja baš hoću. Ne u inat njima, ja to radim za dobrobit Srbije, da ti i takvi nikada ne bi pobedili jer bi uništili Srbiju za tri dana. Imam pitanje - što im ja smetam? Ja sam đubre, ludak, bolesnik, Hitlerov sin, Šešeljev sin, majmunov brat... Pa valjda je najlakše takve pobediti, pa zamisli da im dođe neko pametan umesto mene. Ja im samo kažem, evo mene ćete, ovog najlošijeg, imate i mnogo više nego što ste se nadali, a vaše je da pobedite. Ja želim njima uspeh. Prvo mi je otac Fahri Musliju, oni znaju ko mi je tata, ko mama. Moj sin nije moj sin, već komšijsko dete koje šetam, a za ove druge pošto ga nisu dobro videli, kažu da je hologram. Toliko o njihovoj pristojnosti i normalnosti. Sva argumentacija im se svodi na to, Vučiću nemoj da se baviš politikom pošto znamo da ne možemo da te pobedimo, ma koliko te mrzeli. A drugo im je, naša politika je samo mržnja, mržnja prema majkama, očevima, porodicama. Na kraju krajeva, to nema veze sa mnom, već sa mržnjom prema svojoj zemlji. I još jedna stvar, potpuno je ista stvar dati glas za listu Srbija protiv nasilja, za Jovanovića, za Obradovića, sve je to glas za Dragana Đilasa, za istu kasu i za istu kutiju - poručio je Vučić.

