PREDRAG JEREMIĆ O RATU U IZRAELU: Bez posredovanja UN i jasnog signala SAD-a NEĆE DOĆI DO PREKIDA VATRE

Urednik informative portala Pink.rs Predrag Jeremić govorio je za TV Vesti o ratu u Izraelu i tom prilikom rekao da je u ovom trenutku nemoguće da dođe do nekog novog primirja koji bi bio na duže staze, ali ne isključuje mogućnost da dođe do kratkotrajnog prekida vatre kako bi se razmenili taoci.

Jeremić je rekao da se sukobi u Izraelu neće završiti za mesec, dva, tri ili godinu dana.

- Poslednja informacija je bila da se razgovori odvijaju u Varšavi uz posredovanje predstavnika CIA, vezano za neko primirje i razmenu talaca, ali do toga i da dođe, to neće dovesti do zaustavljanja sukoba. Direktor CIA Bil Barns trebao bi da se sastane sa katarskim premijerom šeikom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem i šefom izraelske obavještajne agencije Mosad - ocenio je Jeremić.

Kako je naveo, postojale su naznake u Ujedinjenim nacijama, da Savet bezbednosti razmatra neku rezoluciju koja bi trebalo da se donese, a koja traži prekid vatre i razmenu talaca.

- Ali, to je sve blago, nemamo neku konkretnu naznaku iz UN-a, to je trebalo odmah preduzeti, a ne čekati. Danas je 73. dan tih sukoba. Prema izveštaju sa terena, već je 18.000 civila, Palestinaca nastradalo. Tu ne govorim o vojnicima Hamasa, kojih je stradao ne zna se koliki broj - kazao je Jeremić.

Govoreći o tome da je Katar bio u ulozi mirotvorca, a da se sada u sve umešao i Egipat Jeremić kaže da Egipat neće moći da preuzme primat.

- Mislim da je to dogovor tih zemalja, da sada oni budu posrednik, da se pokuša naći neko dugoročnije rešenje. Opet, teško da će do toga doći. Egipat je snažna država, sa snažnom političkom osnovom, pristupila je razgovorima sa SAD-om, ali pitanje je koliko će sam Izrael i vlast Netanjahua podržati te razgovore i sve što bude doneto - ocenio je Jeremić i dodao:

Imali smo i taj prekid vatre i njegovo produživanje, ali sukobi su se nastavili, možda i zaoštrili. Nastavljeno je stradanje civila. Bez posredovanja Ujedinjenih nacija i bez jasnog signala SAD-a prema Izraelu mislim da do prekida vatre neće doći na nekom dugoročnom planu.

Upitan šta je to oko čega Izrael i Palestina ne mogu da se dogovore Jeremić kaže da je Izrael rekao da želi oslobađanje svih talaca, ali i da žele i da poraze Hamas.

- Ukoliko žele da poraze Hamas i da su to neke crvene linije Izraela, to se ne može dogoditi, a da ne dođe do egzodusa Palestginaca ili njihovog eliminisanja. Mislim da u ovim trenucima Izrael gubi podršku u svetu - rekao je Jeremić i dodao da iako država SAD podržava Izrael, njihov narod, posebno koledži izražavaju negodovanje prema ratu u Izraelu.