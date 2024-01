Vesić: Planom razvoja do 2027. Srbija postaje razvijenija i ekonomski još jača

Programom "Skok u budućnost - Srbija Expo 2027", u okviru koga su predstavljeni razvojni projekti ukupne vrednosti 17,8 milijardi evra, Srbija će potpuno promeniti svoje lice, postati mnogo komfornija za život građana i svi njeni delovi će biti saobraćajno povezani i podjednako razvijeni, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je istakao da taj plan, koji je juče predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nema nikakve veze sa strankama, već da je to nacionalni plan u kojem, kako je rekao, treba da učestvuju sve građanke i građani Srbije, jer je svima u interesu da naša zemlja bude dobro razvijena.

"Kada su u pitanju saobraćajnice, mi ćemo završiti 487 kilometara saobraćajnica do 2027. godine”, istakao je Vesić gostujući na Javnom servisu.

Naveo je da će samo tokom ove godine biti završen Moravski koridor do Trstenika i Kraljeva.

"Moravski koridor će biti završen od Preljine do Adrana kod Kraljeva i od Koševa do Trstenika tako da ostaje da se 2025. godine završi deonica između Trstenika i Kraljeva sa petljom Vrnjačka banja, Vrba i Počekovina i onda će Moravski koridor biti kompletno završen", naveo je Vesić.

Kazao je da će već ove godine biti završeno 23 kilometra od autoputa do Požarevca kada je u pitanju Dunavski koridor koji će, kako je rekao, potpuno biti završen 2026. godine, odnosno do Velikog Gradišta i Golupca.

"Fruškogorski koridor koji se sada radi sa velikim Iriškim tunelom biće završen do Novog Sada tako da će i taj koridor biti potpuno završen", rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, već u oktobru ove godine biće završena deonica autoputa "Miloš Veliki" od Pakovraća do Požege, a od Požege će se graditi dva nova autoputa – jedan prema Crnoj Gori, odnosno prema Boljarama i drugi autoput Beograd-Sarajevo, koji će se u prvoj fazi raditi do Mačkovog kamena, odnosno do Sušice, to jest do skretanja za Zlatibor.

Vesić je istakao da je budžet Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture veći i dodao da je država prošle godine uložila tri milijarde evra u infrastrukturu, a da ove godine ulaže četiri milijarde evra.

"To je takođe naš odgovor na krizu u Evropi koja se dešava jer kada imate krizu, a nažalost najveće evropske ekonomije se nalaze u recesiji, možete se boriti na dva načina – tako što ćete dodatno da štedite ili tako što ćete dodatno da ulažete u javnu infrastrukturu. Mi smo, kao vlada, izabrali da dodatno ulažemo u javnu infrastrukturu, da podižemo bruto domaći proizvod koji će do kraja 2027. godine biti 92 milijarde evra", naglasio je Vesić.

Podsetio je da je godišnji bruto domaći proizvod 2012. godine iznosio 33 milijarde evra i istakao da se na ovaj način podiže životni standard građana, te da će zato prosečna plata u Srbiji do kraja ove godine biti 958 evra, da je 2010. godine bila 331 evro, a da je plan da do 2027. godine prosečna plata u našoj zemlji bude 1.400 evra.

Vesić je podsetio da su prošle godine Kruševac i Šabac povezani na mrežu autoputeva, a da će ove godine to biti slučaj sa Trestenikom, Kraljevom, Požarevcem, Loznicom, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

"Na taj način omogućavate da dođe do novih investicija, da ljudi budu bolje saobraćajno povezani, da mogu da žive u jednom gradu, a rade u drugom, da se razvija turizam, lokalni biznisi i to je prava i jedina decentralizacija koja se desila u Srbiji, sve drugo su prazne priče"”, rekao je Vesić.

Kazao je da će deo projekata o kojima je govorio biti finansiran iz budžeta, a deo iz kredita.

Kada su u pitanju uslovi pod kojima ćemo se zaduživati, Vesić je rekao da to zavisi od koga se zadužujemo, ali da se svako zaduživanje ratifikuje u Skupštini.

"Poslanici za svako zaduživanuje mogu da pročitaju uslove pod kojima se ono vrši. U svakom slučaju, mi smo stabilna zemlja koja ima visok rejting i zbog toga je moguće da se zadužujemo pod povoljnijim uslovima nego u prošlosti i od mnogih drugih zemalja", rekao je Vesić.

Naveo je da će se ulagati i u železnice i dodao da će ove godine biti završeno 108 kilometara brze pruge od Novog Sada do Subotice, te da će se već u martu sledeće godine tom prugom između Beograda i Subotice stizati za sat i deset minuta.

Osim toga, naveo je da će ove godine početi izgradnja brze pruge Beograd-Niš, kojom će se, kada bude završena, između ta dva grada putovati sto minuta.

Pored brzih pruga, Vesić je rekao da se radi i rekonstrukcija regionalnih pruga, te pomenuo da se radi rekonstrukcija pruge Stalać-Kraljevo-Rudnic, koja je u veoma lošem stanju, kao i obnova pruge Valjevo-Vrbnica.

"To će sve biti pruge kojima će se voziti 120 kilometara na sat", naglasio je Vesić i dodao da se, između ostalog, radi rekonstrukcija banatske pruge od Pančeva, preko Zrenjanina i Kikinde do Subotice, zatim pruge između Vrbasa i Sombora, kao i obnova pruge Subotica-Sombor-Bogojevo-Sajlovo-Novi Sad.

Takođe, naveo je da se zajedno sa Vladom Bosne i Hercegovine kreće u rekonstrukciju pruge Beograd-Sajlovo koja ide od Rume, preko Šapca i Malog Zvornika prema Bosni i Hercegovini, a da će se, zajedno sa Vladom Severne Makedonije, nastojati da se dobiju sredstva od Evropske unije kako bi se brzom prugom povezali Niš i Skoplje.

"Rekonstruisaćemo ukupno više od 2.000 kilometara regionlnih pruga", dodao je Vesić.

Što se tiče radnika, naveo je da Srbija sve više uvozi radnu snagu, što je dokaz da smo postali srednje razvijena zemlja jer postoje ljudi iz drugih zemalja koji mogu bolje da zarade u našoj zemlji nego u svojim.

"Mi smo zemlja koja samo u građevinarstvu ima oko trećinu strane radne snage. U poljoprivredi je taj podatak veći, skoro 40 odsto i u budućnosti ćemo, kako se bude razvijala industrija, morati da imamo još više strane radne snage", rekao je Vesić.

Naveo je da je nezaposlenost u Srbiji sada devet odsto, da je 2010. bila 26 odsto, a da je plan da 2027. godine bude osam odsto.

Vesić je istakao da plan "Skok u budućnost - Srbija Expo 2027" nema nikakve veze sa strankama, već da je to nacionalni plan u kojem treba da učestvuju sve građanke i građani Srbije jer je, dodao je, svima u interesu da naša zemlja bude dobro razvijena i da postane dobro mesto za život.

To je, kako je istakao, nacionalni interes jer samo ekonomski snažna Srbija je Srbija koja može da ostvari svoje političke i sve druge ciljeve.

"Ovo je vreme kada se Srbija ubrzano razvija i u tom razvoju treba da učestvuju svi jer zajednički možemo mnogo toga da uradimo", zaključio je Vesić.