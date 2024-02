MILOVANOVIĆ ZA PINK: Đilasova opozicija želi da ZABRANI VUČIĆU DA SE BAVI POLITIKOM (VIDEO)

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, ocenio je da bi opozicija želela da zabrani intervjue sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Milovanović je kazao da oni žele i da dostave pitanja koja bi mu bila postavljena.

- Vidi se cela nit, šta je suština, a to je - Zabraniti Vučiću da se bavi politikom. To smo videli u Đilasovom delu opozicije, pa u Evropskom parlamentu, a onda je onaj lažno nezavisni Proglas, a vrlo zavisan od Đilasa, napravio svoje tačke za fer izbore, gde se sve svelo na to da Đilas učestvuje sam, a da Vučić ne učestvuje - rekao je Milovanović za Pink.

Milovanović je kazao da je cela priča sa svim lažnim organizacijama, odnosno lažno nezavisnim, da se sve svede na to da njega treba zabraniti.

- Taj isti BIRODI i slične organizacije vređaju građane Srbije da ne znaju za šta glasaju i koji su izbori - naveo je Milovanović.

Predrag Azdejković, urednik magazina 'Optimist', rekao je da opozicija koja želi da se Vučić skloni šalje poruku glasačima ''Vi ste malo retardirani, pa ćete zaokružiti Đilasa, ako nema Vučića''.

- Mislim da je BIRODI modus operandi kako nevladine organizacije funkcionišu u Srbiji - naveo je Azdejković.

Kako je rekao, to je poruka onima koji im daju pare da im daju još.

Dejan Vuk Stanković, analitičar, rekao je da je za jednu medijsku kuću važno da li ima gledaoce i da li sadržaj koji plasira ima kredibilitet.

- To šta misli BIRODI ili bilo koji drugi BIRODI je manje važno - ocenio je Stanković i dodao da to nema nekog značaja.

Kako je rekao, tu postoji jedna koordinirana akcija.

- CRTA služi da se obesmisli iizborni proces, jer joj se ne dopada rezultat, a BIRODI služi da normira kako treba da nam izgledaju mediji - naveo je Vuk Stanković.