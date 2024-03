Ako izbori budu 28. aprila opozicija se sekira kako će da idu na 'holidej'! Vučićević za Pink: Ako će svi vaši da otputuju, kako se to onda u Srbiji loše živi

Dragoljub Draža Petorvić, glavni urednik lista "Danas", požalio se na datum održavanja novih beogradskih izbora, iako oni još nisu ni raspisani, a sve jer se sekira kako će da ode na odmor.

- Ako ti izbori budu 28. aprila, pred 1. maj, koji je u sredu, kad ljudi već 26. aprila uveče se evakuišu iz glavnog grada, pretpostavljam da je to biračko telo koje bi glasalo za opoziciju. Naravno, ne postoji sad tu neki algoritam. Ja sam planirao da 26. odem negde u zapadnu Srbiju i da budem tu do Đurđevdana - rekao je Petrović.

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević rekao je za Pink da mu je jako to zanimljivo da u Srbiji u kojoj se, kako oni kažu, jako loše živi da svi imaju toliko para da moraju da idu na holideje.

- Nije samo Draža Petrović, nego je i Dragan Đilas u jednom gostovanju rekao da je problema ako se izbori budu održavali tada, jer, kako kažu, svi će njihovi tada da optutuju za prvomajske praznike. Veliko je pitanje, ako će svi vaši da otputuju, kako se to onda u Srbiji loše živi - zapitao se Vučićević.

Kako je rekao opozicija u svim njihovim nastupima govori kako su pobedili na izborima u Beogradu.

- Đilas je juče u svom TV nastupu rekao da je opozicija dobila više od 500 hiljada glasova, a kako je rekao Vučićeva lista zajedno sa SPS-om manje od 400 hiljada glasova. A šta je istina? Srbija protiv nasilja, zajedno sa novim DSS-om osvojili su 381.844 glasa. Sa druge strane lista Srbija ne sme da stane zajedno sa listom SPS-a osvojila je 411.910 glasova. Osvojili su znatno manje od dve izborne liste vladajuće većine i to ih ne sprečava da neprestano lažu - navodi Vučićević i dodaje da čak i kad saberu glasove Nestorovića sa njihovim to opet nije pola miliona.

- Ako ste pobedili zašto onda niste formirali vlast u Beogradu? - upitao je Vučićević.

On je rekao da je čak i BIRODI koji je, kako kaže, hejterski nastorjen prema Vučiću priznao da je na TV N1 od svih priloga samo 0,5 odsto bilo pozitivnih priloga o predsedniku Vučiću sve ostalo je čisto pljuvanje. Vučić je u 60 odsto vremena predstavljen negativno.

- I onda oni sa N1 nama drže lekcije o nezavisnom, profesionalnom novinarstvu - kaže Vučićević, dodajući da se oni bave čistom propagandom.

On se zapitao da li su oni objavili podatak da je u Srbiji najveća prosečna plata na zapadnom Balkanu, to je šokantan podatak, ali zašto je šokantan za to što treba da se vratimo deset godina unazad pa da se setimo da je BiH imala 50 ili 60 evra veću prosečnu platu od Srbije. Sada Srbija ima znatno veću platu od BiH.

- Mi sad "obrćemo" igricu i ulazimo u trku sa zemljama Evropske unije, e zato Srbija smeta, Srbija koja je bogatija nego ikada - zaključio je Vučićević.