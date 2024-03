Predsedništvo Srpske napredne stranke, održalo je danas sednicu, nakon ko je je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je to bila veoma važna sednica, ne samo zbog odluka, već i zbog toga što su temeljno i detaljno anlizirali situaciju u kojoj se zemlja nalazi, perspektivama, razumevajući geopolitičku poziciju Srbije.

- Za nas je od presudnog značaja da osiguramo bezbednost i mir i pomognemo našem narodu na KiM koji je u veoma teškoj situaciji. Tražićemo rešenja do poslednjeg trenutka. Govorili smo i o predstojećim investicijama i imamo mnogo toga čime možemo da se pohvalimo. Vranje će, na primer, uskoro dobiti veliku fabriku, i veoma sam ponosan na tu činjenicu - rekao je Vučić.

Kako kaže, govorili su o tome kako da podignu svoju namensku industriju.

- Ima jedna stvar na koju sam posebno ukazao, a to je da, zamolio sam članove stranke, da neki funkcioneri koji pripadaju ovoj stranci, moraju da promene svoj odnos prema ljudima. Taj odnos je, ukoliko je loš, odnosi se ili na zanemarivanje svojih obaveza ili potreba običnih ljudi, ili u bahatom ponašanju prema običnim ljudima. Tako i oni koji se svaki dan trude i rade, ispadaju loši, jer neki misle da im niko ne može ništa i da su nepromenjivi na svojim funkcijama - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da su razgovarali o formiranju Pokreta i uskoro će, dodaje, izaći sa tim.

- To nema veze sa izborima, on se pravi da bi se zemlji pomoglo u najtežim uslovima. Verujem da su pred Srbijom i svetom najteža vremena. I to bez trunke naše krivice. I to se neće zaustaviti sutra. Ukoliko se ne zaustavi do maja, plašim se da ćemo doći u istoriji čovečanstva do katastrofe neviđenih razmera - rekao je Vučić.

Kako kaže, u skladu sa tim moramo da se pripremamo, dodaje da nas niko ništa ne pita, ali da ćemo osetiti posledice svakako.

- Danas nam je preminula jedna mlada žena od cistične fibroze iz Užica, zamolio sam ljude iz oblasti zdravstva i socijale, da lek mora biti dostupan za sve. Zamolio bih lekare da pokažu pažnju prema svakome, da nam se ne desi da svakih 10 dana imamo da neko pomisli da je zbog nečije ne brige neko u Srbiji izgubio život - rekao je Vučić, dodajući da se takve stvari ne dešavaju, kako kaže, to su stvari koje moraju da se ispravljaju.

Kako kaže, govorili su i o predstojećim izborima i formiranju Skupštine.

- Ekonomski parametri su dobri, prihodi veći, a deficit manji od očekivanog. Mnogo veće zemlje nemaju toliko para na računu. Nemamo te probleme, međutim, važno je da Vladu formiramo što pre, zbog EXPA, zbog svega onoga što smo obećali ljudima - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su izabrali kandidata za gradonačelnika, predsednika Narodne skupštine.

- Stranka je donela odluku da Aleksandar Šapić bude kandidat za gradonačelnika, a Ana Brnabić za predsednika Narodne skupštine - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da veruje da još nisu doneli konačnu odluku oko mandatara, da je ta odluka odložena za sedam do 10 dana. Kako kaže, mandatar mora da bude prvi u timu, imaju još neke dileme koje nisu personalne već sistemske koje treba da reše.

Kako kaže, govorili su o predstojećim izborima i dodaje da je cilj stranke pobeda na svakom mestu i da žele da urade najviše za svaki grad, selo. Dodaje da neće biti lako, ali da će se boriti i dati sve od sebe.

- NIko nema pravo da nam to oduzme i verujem da ćemo da pobedimo - rekao je Vučić.

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da će stvari sistemski morati da se menjaju. Dodaje da, kada pozovete nekog funckionera, oni moraju da budu ljubazni i moraju da čuju građane.

- Morate da razgovarate sa ljudima, morate da ih saslušate - rekao je Vučić.

Vučević je rekao da su razgovarali o najvažnijim političkim temama za Srbiju, geopolitičkoj situaciji koja se prelama i reflektuje na državni nivo.

- Doneli smo neke odluke danas, neke ćemo doneti u periodu koji je pred nama, ali smo danas mogli da razgovaramo i pripremamo koordinacije sa predsednikom Republike - rekao je Vučević.

Brojni članovi SNS-a stigli su u sedište stranke, a došao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsednik SNS-a Miloš Vučević.

Nakon sednice, koja se održava u sedištu SNS-a, predviđene su izjave za medije.

NISU SE ODAZVALI POZIVU Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je opozicija pozvana na konsultacije, ali da se pozivu nisu odazvali. Vučić je pozvao i da se pažljivo isprati promena mesta prebivališta birača. - Bitno je da ljudi imaju poverenje u izborni postupak, da je ovo demokratska zemlja - kazao je Vučić.

Podsetimo, vrh Srpske napredne stranke saglasio se o kadrovskim rešenjima kada je reč o predsedniku Narodne skupštine i mandataru za sastav nove vlade.

Prema informacijama, saglasnost o ova dva veoma bitna mesta za arhitekturu buduće vlasti postignuta je sinoć na sastanku najužeg rukovodstva najjače političke opcije u državi i očekuje se da bude obrazložena na današnjoj sednici.

