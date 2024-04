Vesić: Na beogradskom aerodromu MUP uskoro postavlja automatske čitače pasoša

Na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" uskoro će Ministarstvo unutrašnjih poslova postaviti kapije na kojima će se automatski očitavati pasoši, najavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da će to omogućiti brži protok putnika prilikom pasoške kontrole.

- Putnici više neće morati da čekaju na kontrolu samo kod policajca već će moći da prodju kroz ovu kapiju gde se samo skenira pasoš i lice i automatski prolazite, što je četiri puta brže nego običan prolaz - rekao je Vesić gostujući na televiziji Hepi.

Ministar je zahvalio svima u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji su radili na tome posebno ministru Bratislavu Gašiću.

- Oni će već početkom juna za sezonu imati te čitače i to će bitno ubrzati pasoške kontrole što je bio jedan od problema jer kada na aerodrom, bilo gde u svetu, dođe veliki broj aviona, uvek imate gužve - rekao je Vesić.

Naveo je da ima redovne sastanke sa ljudima koji rade na beogradskom aerodromu i podsetio da je posao "ground handlinga" na tom aerodromu preuzela da vodi britanska kompanija "Menzies Aviation" koja je među najboljima na svetu.

- Ukazujem im na sve probleme koji ih čekaju tako da se nadam da ćemo ove godine imati mnogo manje problema i ući spremnije u sezonu nego prethodne - rekao je Vesić.

Podsetio je da je posle 33 godine uspostavljan let "Er Srbije" na liniji Beograd-Mostar.

- Povratna karta za taj let je 104 evra i siguran sam da će postati profitabilan jer oni koji putuju prema Beogradu iz Mostara, a tamo zaista živi veliki broj građanki i građana, mogu iz Beograda da lete na više od 80 destinacija širom sveta - rekao je Vesić i dodao da ne postoji bolje povezan aerodrom u regionu od beogradskog.

Govoreći o zajedničkom tagu za naplatu putarine sa Crnom Gorom, koji nije u potpunosti profunkcionisao 15. aprila kako su najavili "Putevi Srbije", Vesić je ponovio da će ukoliko se to ne desi ni do kraja maja, neko u tom preduzeću dobiti otkaz.

Vesić je podsetio da je tag sa Crnom Gorom trebalo bude uspostavljen prošlog septembra, a da su onda iz "Puteva Srbije" javno obećali da će ga pustiti 15. aprila.

- 15. aprila su mi rekli da tag radi, ali samo u Srbiji, a kada sam ih pitao zašto ne radi u Crnoj Gori naveli su da će to biti do kraja maja - rekao je Vesić i dodao da će, ako to ne urade do kraja maja, neko iz "Puteva Srbije" morati da podnese ostavku.

Podsetio je da su iz tog preduzeća najavili da će do 15. maja biti pušten zajednički tag sa Hrvatskom, a 1. juna i sa Grčkom, te poručio da se data obećanja moraju ispunjavati.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Vesić je između ostalog pomenuo izgradnju beogradskog metroa navodeći da su naručene dve TBM mašine, takozvane "krtice", koje kopaju tunelske cevi kojima će ići metro.

- One će početi da rade 2026. godine i radiće dve godine - rekao je Vesić i dodao da će se istovremeno kopati od Belih voda prema sajmu i od Karaburme prema sajmu.

Što se tice stanica metroa, Vesić je rekao da će već ove godine početi pripremni radovi, a da će 2025. godine početi da se rade stanice Železnik, Makiš, Bele vode, Trgovačka, Savski trg koja je posebno značajna jer će se tu ukrštati prve dve linije metroa, zatim stanica Mostar i Pančevački most.

Kako je dodao, 2026. godine će se raditi stanice Žarkovo, Požeška, Banovo brdo, Ada Ciganlija, sajam, Trg Republike, zatim stanica Skadarlija odnosno Bajlonijeva pijaca koja je takođe značajna jer će se raditi sa novom pijacom, kao i Dunav stanica.

- Sve stanice na prvoj liniji metroa će biti završene i ta linija će biti u funkciji od 2028. godine - dodao je Vesić.

Istakao je da se Srbija razvija uz sve ekonomske teškoće u kojima se nalazi svet i da se nastavlja da politikom predsednika Vučića, a to je izgradnja autoputeva, brzih saobraćajnica i brzih pruga, te između ostalog pomenuo da će u julu ove godine biti završena brza pruga između između Novog Sada i Subotice, da će u decembru krenuti brzi vozovi prema Subotici i da će se od Beograda do Subotice putovati sat i deset minuta.