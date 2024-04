Simić: Sve što je napisano u korist Srba u briselskom sprorazumu - mrtvo slovo na papiru

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić poručio je gostujući na Javnom servisu da je sve što je napisano u briselskom sporazumu u korist Srba mrtvo slovo na papiru 11 godina od donošenja tog pravnog akta u sedištu Evropske unije.

- Kada govorimo o briselskom sporazumu, ono što je napisano u korist Srba ostalo je mrtvo slovo na papiru odlukom vlasti u Prištini i uz podršku mentora kosovske nezavisnosti. Onih istih koji su trebali da nam garantuju da će se uz Zajednicu sprskih opština stvoriti krovna institucija za zaštitu pojedinačnih i kolektivnih prava srpskog naroda. Gde su Srbi 11 godina kasnije, pitanje je na koje je teško dati odgovor. Većina nas je i dalje dole, ali jedan deo nas je otišao primoran i pod pritiskom režima u Prištini koji predvodi Aljbin Kurti. Verujem da su oni samo privremeno napustili prostor KiM, očekujemo da se vrate. Pod represijom tog režima, Srbi su to morali da urade i ovde ću naglasiti da Srbi ne napuštaju KiM zbog ekonomije, kako to čine Albanci. Srbi to rade isključivo iz bezbednosnih razloga jer ne mogu da garantuju bezbednost svojoj deci i budućnost na prostoru KiM - naglasio je Simić.

Dodaje da su očekivanja Srba od EU izneverena.

- Nismo mi ni pre 11 godina verovali albanskom rukovodstvu, kao što ne verujemo ni danas. Ali smo smatrali da je došlo vreme da EU i Zapad prihvata Srbe i da Srbi na KiM mogu biti ravnopravni sa Albancima. Verovali smo da EU prihvata Srbe iz Srbije kao nekoga ko želi da doprinese da EU bude jača, snažnija, da se poštuju prava Srba. Razočarali su nas predstavnici EU, razočarali su nas predstavnici zapadnog sveta koji su nam tada govorili da će Srbi na KiM biti zaštićeni, a oni to nisu, ni tada, ni sada. Govorili su kako niko neće moći da ugnjetava Srbe, a to je ono što vidimo svakog dana i na jugu i na severu sa ciljem progona Srba - poručio je potpredsednik Srpske liste.

Naglasio je da tačne podatke koliko je Srba napustilo Kosovo u proteklih 11 godina ne zna, ali može da kaže da se broj Srba rapidno povećao u proteklih godinu i po dana kad je Aljbin Kurti pokrenuo seriju unilateralnih, eskalatornih poteza, sa ciljem stvaranja neuslova u kojima Srbi ne mogu da ostanu i planiraju budućnost za sebe i svoju decu na KiM. Ipak, ističe da Srpska lista ima saveznika u Beogradu.

- Srbi na prostoru KiM su složni, da nema Kancelarije za KiM ne bi bilo Srba na Kosovu i Metohiji. To se najbolje oslikava u ovim danima. Naše oči su uprte u Beograd i to su bile ceo život. Beograd je naš jedini prirodni saveznik i Srpska lista nikad nije krila da smo povezani sa Beogradom. Imamo saveznike koji žele da nas saslušaju. Ne slažemo se uvek, mi nekad na terenu uradimo nešto drugačije, ali u Beogradu imamo saveznika na istom cilju da se borimo za opstanak Srba na Kosovu. To je borba od koje ne možemo da odustanemo - poručuje.

Kako kaže, ovakvo Kosovo sa ovim režimom kao članica Saveta Evrope deluje paradoksalno.

- Režim koji otima imovinu, bez ikakvih akata i pravnih procesa, koji drži u svojim kazamatima Srbe bez ikakvih optužnih akata i pravnih procesa, režim koji na osnovu izjava dva svedoka uhapsi ljude zbog ratnog zločina, koji pošalje do zuba naoružane specijalce da prebijaju decu, režim koji je dozvolio da njihovi pripadnici upucavaju srpsku decu na Badnji dan i sve to prođe bez ikakve kazne. Takav režim dobije viznu liberalizaciju, povećanje saradnje sa Natom i sada potencijalni ulazak u Savet Evrope, to deluje smešno i paradoksalno. To je sramota, to je bruka i mrlja na obrazu ove Evrope, ali ako se vratimo malo unazad i setimo se šta je bilo pre 25 godina, to očigledno nije iznenađenje - rekao je Simić.

Ističe da uredba o ukidanju dinara bila vrh ledenog brega.

- Srbima na Kosovu zabranjena je hrana koja dolazi iz Srbije, zabranjeni su lekovi, ja sam pre nekoliko dana probao da kupim aspirin, u Kosovskoj Mitrovici nemate aspirina, jer svaki dan eskadroni specijalaca upadaju u apoteke, otimaju lekove i onemogućavaju normalno lečenje. Nama je više od dve godine ukinuto svako dešavanje koje podrazumeva učestvovanje ekipa ili kulturnih radnika iz Srbije, zabrana vakcinacije, zabrana izbora, eto, koliko je demokratija uznapredovala pod Kurtijem, kao šlag na torti imali smo otimanje srpske zemlje i izgradnju ilegalnih baza, hapšenje Srba. Sve što ima prefiks srpski postaje meta Aljbina Kurtija. Sada takav režim treba da se stara o ljudskim pravima, vladavini prava i parlamentarnoj demokratiji. To je apsurdno- zaključio je Simić.

