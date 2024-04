'NA BALKANU TINJA ZBOG NEDOSTATKA BAJDENOVE PAŽNJE' Grenel o izjavi američke senatorke o Srebrenici: Dolivate ulje na vatru

Bivši američki diplomata i izaslanik Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel reagovao je na izjavu američke senatorke Odbora za spoljne poslove Džin Šejhin, koja je izjavila da je "ono što se dogodilo u Srebrenici bio genocid", te da je "Senat to jasno stavio do znanja".

On je u objavi na društvenoj mreži "X" odgovorio na njenu izjavu.

- Na Balkanu tinja zahvaljujući nedostatku pažnje i vođstva Džoa Bajdena. Zašto se ova rezolucija UN gura 29 godina kasnije? - upitao je Grenel, pa nastavio:

- Uz svo poštovanje, to doliva ulje na vatru. Sada NIJE vreme da se ovo radi. Međunarodna zajednica ignoriše veoma stvarne krize u regiji. Potreban nam je pritisak da primenimo prethodne teško postignute sporazume. Balkanski lideri vas trenutno privatno ne podržavaju u ovoj rezoluciji - bio je jasan Ričard Grenel.

The Balkans are a tinderbox thanks to Joe Biden’s lack of attention and leadership.



Why is this UN resolution being pushed 29 years later?



With all due respect, it adds fuel to a fire. Now is NOT the time to be doing this. The international community is ignoring the very real… https://t.co/LG1BRh0E44