'NOVI SAD ME JE OBLIKOVAO KAO POLITIČARA I ČOVEKA' Vučević: Zahvalan sam Novosađanima što sam imao priliku da vodim Grad

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevnik”, prvi put od kada je preuzeo jednu od najvažnijih funkcija u zemlji govori o svom rodnom gradu Novom Sadu i kampanji za lokalne izbore i istakao da predaje Grada neće biti.

Vučević je u intervjuu za „Dnevnik” naglasio da ga je Novi Sad oblikovao kao političara i kao čoveka. Nakon 10 godina na čelu Grada, u kojem je biran najviše puta za funkciju gradonačelnika, čak tri puta, i ministarske fotelje, vreme je došlo da ponese titulu premijera.

– Moj odnos sa Novim Sadom je duboko ličan i emotivan, ali i profesionalan. Bio sam na čelu grada tri mandata uzastopno, imao sam privilegiju da radim na poboljšanju života naših sugrađana. Iznad svega sam zahvalan Novosađanima što sam imao priliku da vodim Grad punih deset godina. Uvek ću biti posvećen interesima Novog Sada i njegovih građana. Kao premijer, moći ću da unapredim projekte i inicijative koje će dodatno osnažiti naš grad, privući investicije i stvoriti nova radna mesta. Trudiću se da Novi Sad bude primer uspešnog razvoja, saradnje i zajedništva za celu Srbiju. Zajedno sa svojim sugrađanima, radiću na tome da naš grad bude još lepši, prosperitetniji i bolji za sve generacije koje dolaze, kao i svi drugi gradovi naše zemlje. Kao predsednik Vlade u obavezi sam da podjednako vodim računa o svakom metru zemlje, ali ipak najviše volim svoj grad. To je valjda prirodno i normalno.

Za list je naveo da je nakon punih deset godina vođenja Novog Sada, veoma ponosan na postignuto, imajući u vidu kakva nam je bila startna pozicija te 2012. nakon potpunog kolapsa i pustoši koji je ostao iza demokrata.

-Verujem da sam zalaganjem i trudom pokazao koliko volim Novi Sad i koliko mi je do njega stalo. Onog dana kada sam odlazio, u gradskoj kasi je bilo skoro dve milijarde dinara više nego kada sam bio izabran, a uspeli smo mnogo toga da uradimo i unapredimo. Hoću da naglasim da sam Gradsku kuću ostavio u dobrim rukama. Milan Đurić sa svojim timom radi posvećeno i odgovorno. Uspeli smo da povećamo broj zaposlenih, doveli 29 stranih investitora, obezbedili smo besplatan boravak u vrtićima za svu decu, imali velika ulaganja u zdravstvo, povećali izdvajanja za omladinsku politiku, kulturu, okitili se s prestižnim titulama – Evropska prestonica kulture i Omladinska prestonica Evrope. To su najbolji dokazi da je grad živ. Građani su to prepoznali, Novi Sad je postao poželjna destinacija za život i sve je to na kraju rezultiralo pozitivnim prirodnim priraštajem. Radićemo i dalje zajedničkim snagama na poboljšanju uslova života i podizanju standarda ne samo u Novom Sadu, nego u celoj našoj zemlji.

Ja kome sam pomagao, pomagao sam od srca

Pred Novosađanima su lokalni izbori, a premijer Srbije i predsednik SNS istakao je da predaje nema, ali i da se političke kampanje ne grade na humanitarnom radu.

-Svi oni zajedno, na crtu. Mi smemo da izađemo. Evo njih evo nas, pa nek bude politička bitka! Sad bi opet da kradu. A i ovi drugi, ako ste humanitarac, s time se ne hvalite. Ako se bavite humanitarnim radom o tome sene priča. To je nešto što se ne priča, a ne da gradite politiku tome, na lažnom humanitarizmu. Možete da udarate džakove, ali ne možete da vodite grad, jer biste ga upropastili. O nijednoj temi se niste izjasnili kako biste vodili grad. Vi ste dobri za grad. Zamislimo tu katastrofu da ste pobedili. Šta se sutra dešava? Hoće neko da živi bolje, hoće biti veće plate i penzije, koju ćete fabriku da dovedete? Nikakve tu nema ideje. Mislim da je nepristojno da se neko hvali sa humanitarnim radom, to treba drugi ljudi da kažu, a ne da vi sebe promovišete da ste heroj. Ja kome sam pomagao, pomagao sam od srca. Ne mislim da sam heroj, nego sam obavezan da pomažem. Nas je objedinila ljubav prema Novom Sadu i Srbiji. Mi smo sprečili da vi ne razarate Novi Sad, a sad ste se opet skupili kao lešinari na truloj grani u nadi da ćete da pobedite. Nema predaje 2. juna, nema povlačenja. Za razliku od njih mi ne mrzimo. Neka bude borba neprestana. Idemo u pobedu, idemo da branimo naš grad kao što se oduvek branio s ove tvrđave- zaključio je Vučević.

Autor: