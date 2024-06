SRBIJA PRUŽILA PUNU PODRŠKU VUČIĆU! Lista 'Srbija sutra' odnela ubedljivu pobedu u Beogradu, Novom Sadu i Nišu!

Hvala narodu na poverenju, sad imamo tri godine da uradimo ono što smo obećali - prosečnu platu od 1.400 evra i prosečnu penziju od 650 evra, poručio predsednik Vučić nakon što je njegova koalicija osvojila vlast u 85 od 89 gradova i opština u kojima je juče održano glasanje

Lista "Aleksandar Vučić - Srbija sutra" ubedljivo je trijumfovala u Beogradu, Novom Sadu i Nišu! Koalicija okupljena oko SNS osvojila je vlast u 85 od 89 gradova i opština u kojima je juče održano glasanje!

Lista "Aleksandar Vučić - Beograd sutra" osvojila je 53 odsto glasova i imaće 64 od ukupno 110 odbornika. Ta lista u Novom Sadu dobila je skoro 52,7 odsto upisanih birača i može samostalno da formira vlast sa 46 od ukupno 78 mandata.

U Nišu koalicija oko SNS osvojila je 46,6 procenata glasova i imaće 32 ili 33 od ukupno 61 mandata. Kad je reč o opštinama u prestonici Srbije, lista "Aleksandar Vučić - Beograd sutra" osvojila je značajnu većinu u čak 16 od 17 opština.

Jučerašnje izbore, inače, obeležilo je neviđeno nasilje opozicije, čiji su predstavnici pretili dimnim bombama, upadali u privatne posede, napadali i pretili novinarima i stranačkim aktivistima.

I dalje traju pritisci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da više od godinu dana traju pritisci vezani za nacionalne, odnosno parlamentarne, pokrajinske, gradske i lokalne izbore.

- Većinu u Beogradu imali smo i posle 17. decembra 2023. godine, imali smo 54 od 110 odbornika, ali smatrali smo da sa dva dodatna odbornika to nije dovoljan legitimitet, jer neki drugi nisu želeli da prave koaliciju sa nama. Znači, umesto 54 mandata, sada imamo 64 odbornika - rekao je Vučić.

Govoreći o izborima u Novom Sadu, predsednik države je istakao da je lista 'Srbija sutra' dobila 53 odsto glasova, odnosno 45 mandata, što je neverovatno.

Ko je još prešao cenzus

Beograd

Savo Manojlović 16,7%

Biramo Beograd 12,3%

Mi - Snaga naroda 8,3%

Novi Sad

Udruženi za Niš 24,2%

Savo Manojlović 10%

Heroji - Miša Bačulov 3,7%

Niš

GG Dr Dragan Milić 24,4%

Biramo Niš 16%

Ujedinjeni 3,9%

Savo Manojlović 3,8%

- U Novom Sadu su izlazili u dve ili tri kolone, izlaznost je bila pristojna. U Nišu je bila najteža politička utakmica. Tamo ćemo verovatno imati tri mandata više za većinu. Biće 32 prema 29 ili 33 prema 28. Moj će predlog biti da se u Nišu razgovara i vidi kako da se problemi ubuduće rešavaju. Jedna lista, grupa građana, dobila je 22 odsto glasova, dr Milića, to nisu dobile opozicione stranke. To moramo da poštujemo - istakao je Vučić.

Prema njegovim rečima, biće interesantno kako će se u Beogradu razvijati situacija u dve opštine.

- U 15 opština u Beogradu sigurno imamo većinu. Još brojimo Vračar, ali i tamo je ubedljiva pobeda, samo je pitanje da li će biti jedan mandat gore ili dole - rekao je Vučić.

Govoreći o nasilju opozicije, predsednik države je istakao da je bilo tužno gledati napade na kol-centre.

- Postojanje kol-centara sasvim je normalno, ali i poželjno u svakoj demokratskoj zemlji. To i naši protivnici rade. Jedino pitanje je da li smo platili zakup prostorija. Ako jesmo, to je strašno što su radili ceo dan. Sajle su prikopčavali na automobile i uništavali su telefonske centre. Pa mi ih imamo na hiljade, mi se ozbiljno spremamo za izbore - kazao je Vučić, dodajući da je sada pred vladajućom koalicijom ozbiljan posao, pre svega na pripremi međunarodnog sajma "Ekspo".

- Predstoji nam težak rad i mnogo problema. Užasni su problemi, tiču se spoljnopolitičke situacije. Moramo čuvati našu zemlju, mir i slobodu. Sad imamo tri godine da uradimo ono što smo obećali, da obezbedimo prosečnu platu od 1.400 evra i prosečnu penziju od 650 evra - istakao je Vučić.

Hvala građanima

Predsednik države rekao je da mora da se zahvali svim građanima.

- Prihvatili smo da izbori budu 2. juna i mnogo sam zahvalan Ani Brnabić što je pristala da spusti tenzije i molim je da taj posao nastavi i ubuduće. Pomogao sam da se dobiju još tri godine, da pokažemo ljudima šta možemo da uradimo. Da podignemo zemlju, da se ponosimo njome. Hvala ljudima u Srbiji za ogromnu podršku i ljubav. Posebno hvala damama, koje su najviše glasale za listu 'Srbija sutra', one su uvek imale najveću odgovornost - zaključio je Vučić.

Vučević: Ubedljiva pobeda svuda, osim u četiri opštine!

Lider SNS Miloš Vučević izjavio je da su naprednjaci sa listom "Aleksandar Vučić - Srbija sutra" odneli čistu i ubedljivu pobedu u svim gradovima i opštinama gde u održani izbori, svuda osim u četiri mesta - Tutinu, Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži.

- U svim ostalim gradovima i opštinama imali smo sigurnu pobedu. Ponavljam, u svim opštinama, osim u ove četiri opštine, što je prirodno jer je tamo struktura stanovništva koja je uvek definisala nešto drugačiji politički raspored na lokalnom nivou. U svim ostalim gradovima i opštinama, od severa do juga, od Subotice do Niša i od Užica pa na istok, svuda gde su održani izbori naša lista "Aleksandar Vučić - Srbija sutra" imala je čistu i ubedljivu pobedu - rekao je Vučićević, koji je osudio sve one koji su juče sprovodili nasilje.

- Oni su sprečavali druge građane da glasaju, sprečavali su normalne izborne aktivnosti, koje su prisutne svuda u demokratskim državama. Najoštrije osuđujem i očekujem da snose odgovornost oni koji su fizički napadali svoje političke neistomišljenike. Oni koji su fizički upadali kol-centre koji postoje svuda u svetu. Oni koji su razvaljivali prostorije, koji su povređivali osobe koje rade u kol-centru. Proganjali su, upadali, maltretirali, vređali, psovali, tukli su novinare... Nadam se da će svi oni odgovarati pred licem pravde, ali to je pitanje za tužilaštvo i sud - rekao je Vučević.

Autor: