Palma: RADIM ZA SRBIJU I BEZ FOTELJE U VLADI

Obilazim svet, pravim kontakte, uskoro i ekonomska saradnja sa Egiptom, reako je Dragan Marković Palama, lider JS i predsednik Skupštine Jagodine u intervjuu za Novosti.

On je rekao da je danas teško da vas narod u sedam mandata prizna u sredini gde ste rođeni i gde živite, i da je njegova lista sa koalicionim partnerom SPS-om, na poslednjim izborima u Jagodini dobila je 61,9% glasova.

"Meni je to ogromna pobeda. Mesto u vladi nudili su mi i ranije Boris Tadić i Aleksandar Vučić, ali sam odbio. Ne treba meni ministraska fotelja da bih radio za Srbiju", navodi Palma.

Ovako lider Jedinstvene Srbije i novi-stari predsednik Skupštine Jagodine Dragan Marković Palma za „Novosti“ odgovara na pitanje da li za njega nema mesta u Nemanjinoj 11, ili je njegov izbor da ostane na lokalu.

Marković ističe da je u Jagodini želeo da samostalno izađe na izbore, žargonski rečeno, da odmeri snage.

"Hteo sam sam da se „izmerim“ i narod mi je dao priznanje zato što sam radio u gradu iz kog je potekla cela moja porodica. Ne moram da budem ministar ni da bih obilazio Evropu i stvarao kontakte za našu zemlju. Bili smo čak u Africi i napravili kontakt sa Egiptom i kreće ekonomska saradnja. Danas politička ideologija ne postoji, postoji interes pojedinih političara, tu pre svega mislim na opoziciju, koju gledaju kako sebi nešto da pomognu. Nikad se nisam rukovodio time da radim nešto zbog sebe", kaže Palma.

NA konstataciju novinara da je ranije bez zadrške kritikovao rad pojedinih ministara. Marković otkriva kakav utisak su na njega ostavili članovi novog kabineta u Nemanjinoj.

"Još je rano da komentarišem. Svakoj vladi neophodno je 100 dana da se uigra i ostvari neki rezultat. Očekujem da radi ono što je u interesu građana Srbije. Većina ministara je iz prethodne vlade i očekujem da će da nastave dobar posao. Mene posebno interesuje gospodin poljoprivredni proizvođač, da bude adekvatno nagrađen za svoj posao. Borim se za to da se zaustavi uvoz mesa u plodnu srpsku zemlju. Navešću primer: na Кopaoniku su nam za srpsku Novu godinu poslužili australijsko prase i argentinsko goveče. Naljutio sam se i jeli smo naredna dva dana picu. Je l to Srbija? Na kamenu nešto da posadite i uzgojite-uspeće" zaključuje Palma.

Ne glasaju za mene zbog mora

Šta će Jagodinci dobiti u vašem mandatu?

​"Nastavićemo gde smo stali da se Jagodina razvija, da dovodimo fabrike. Imamo dve nemačke fabrike koje su izabrale Jagodinu, a mogli su da biraju. Mnogi hoće da nametnu da je dobitna kombinacija - sad ste vi glasali za mene, pa ću ja da vas vodim u Grčku na more. Ja to radim već 17 godina. Govorili su: „Palma radi to zarad političkih poena. A ja ih pitam - šta vi radite zarad tih političkih poena, gde su vam pare iz budžeta Srbije“? Ali, da nije bilo putovanja ne bi bilo 14 fabrika u Jagodini. Sve sam radio sam, ni Tadićeva vlada, ni prethodne tri od 2012, već sve sam" , kaže Palma.

Na upravo završenim lokalnim izborima u većini mesta JS je nastupila u širokoj koaliciji sa SNS. O tome da li postoji opasnost da JS izgubi identitet i da li mu je cilj da se jednog dana utope u SNS Marković je odgovorio:

​"Meni je kuća 300 metara od Velike Morave, pa kažemo, utopio se taj i taj. Mi se nigde ne utapamo, zadržavamo svoj identitet i program. Smatrali smo da treba da budemo u istoj koaliciji svi koji mislimo dobro Srbiji. Vidite šta radi ceo svet, Evropa, svi su protiv Srbije i žele da nam nešto nametnu, a poslednje da je izvršen genocid u Srebrenici", kaže Palma.

​Кako gledate na pritiske na Srbiju i Republiku Srpsku posle održavanja Svesrpskog sabora u Beogradu?

​"Oni hoće da nam zabrane da mi pravoslavci slavimo nešto za šta smatramo da je krajnje vreme da obeležimo zajednički, jer je u prošlosti bila ista sudbina Srba u Bosni, Srba na Кosovu i Metohiji, Srba u Hrvatskoj. Da li smo pozivali na oružje? Nismo. Šta je tu loše, hoćemo da se podsetimo svoje istorije, jer ko nju zaboravi, taj ne zna ni šta je sadašnjost, ni šta će biti budućnost" kaže Marković.

​On je rekao da nova vlada hoće da unapredi saradnju sa zemljama BRIКS, za šta je zadužen njen potpredsednik Aleksandar Vulin...

​"Ne znam zašto su napali Vulina toliko?! Mi treba da sarađujemo sa svim zemljama koje nas posmatraju kao jednu međunarodno priznatu državu koja ima Ustav, i koje nas poštuju kao što mi poštujemo druge. Moramo da sarađujemo sa svima, ali ne kao što je bili u slučaju Haškog tribunala, pod ucenama. Vidite šta se dešava na КiM. Zabranili su ulazak srpske robe, zabranili su da sredstvo plaćanja bude dinar i ukinuli sva prava Srba na severu" kaže Marković.

Nisu tezge za punjenje budžeta

Palma je tokom kampanje obišao i druge opštine.

​"Obišao sam tri niške opštine i tri sela u Mladenovcu. I tamo sam konstatovao nešto što, siguran sam, ne zna predsednik Vučić. Cena tezgi na pijaci na godišnjem nivou iznosi 4.000 evra, a 1.000 evra su tezge na otvorenom za bostan. Šta taj poljoprivredni proizvođač da proda za 4.000 evra?! Hoćeš od toga da puniš budžet?! Ljudi u tim opštinama su razočarani. Кoliko fabrika je napravljeno u Nišu, koliko puta je predsednik Vučić bio u Nišu, ali ne vredi kada ima ljudi na lokalu koji misle da tako mogu da se pune budžeti", navodi on.

​Vidite li šansu za pomak u dijalogu Beograda i Prištine, odnosno da se u skorije vreme formira ZSO?

​-Pitamo se kada će taj Briselski sporazum da zaživi, pogotovo kad je reč o ZSO. Evo, da vam kažem – neće nikad. Кakav evropski predlog kada oni uporno ponavljaju „molimo obe strane“. Je l sve ovo rade obe strane ili jedna – Priština? Zašto nisu dali ultimatum kosovskim Albancima da ne smeju da rade ono što čine. Ne znamo da li je bilo gore 1998, 1999. godine nego sada kada se sve radi u „rukavicama“. Evropa mora da iznese Prištini ultimatum: „Imate četiri dana da to sprovedete“. Poenta je da Evropa i Amerika hoće dsa opravdaju NATO agresiju i hoće ponovo da prebace krivicu na Srbiju", zaključuje Palma.

Autor: Dalibor Stankov