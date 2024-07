Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obratio se javnosti nakon strašnog nevremena koje je pogodilo prestonicu sinoć i jutros.

- Moramo da prihvatimo nove vremenske okolnosti. Superćelijske oluje postaju naša realnost. Čak smo imali sreće u odnosu na region i svet. Zagreb je potpuno opustošilo. Količina padavina je bila oko 55 litara po kvadratu. Maksimum je nekih 60 litara. To je količina koja obično padne za mesec dana - rekao je Šapić i dodao:

- Naša kanalizacija ne može da primi veću količinu kiše, i to je problem i u daleko bogatijim sredinama i gradovima.

On je rekao da postoje dva osnovna razloga zbog čega se dešava kolaps nakon padavina.

- To sam govorio pre godinu i po dana - tada su bili problemi zbog toga što su neki odvodi bili nepročišćeni. Sada taj problem ne postoji, jer komunalne službe redovno čiste naše odvode. Drugi problem su fi cevi koje postoje u našoj kanalizaciji koja ne mogu da prime veću količinu kiše, ali to nije problem samo kod nas, već i u drugim društvima, bogatijim sredinama i gradovima. Treća okolnost je, a to građanima ponekad neće da vide… Kad se desi oluja i nevreme kako je bilo sinoć, tada na šaht voda nosi granje i tog trenutka se ona zatvori. Dok ne dođe i to fizički ne pomeri, voda ne može da ode i tada u malim kotlinama koje se nalaze na putu nastaju velike količine vode - rekao je on, dodajući da tu nema rešanja.

1.500 radnika na terenu

- Imali smo preko 250 intervencija naših javnokomunalnih preduzeća, 1.500 radnika je sve vremena na terenu, situacija u gradu počinje da se malo stabilizuje. Uklanjamo stabla, bilo je čupanja stabla. Treba da se prilagođavamo, da osiguravamo vozila. Hoću da se zahvalim našim službama, jutros smo od 5 sati na ulici. Nadamo se da neće biti više padavina u ovakvoj količini, i da nećemo imati tragične slučajeve. Grad ćemo vrlo brzo vratiti u normalu.

- Tamo gde se uvek stvaraju najveći problemi jeste gde su u vale i depresije. Vetar nanese granje dok pada kiša, kada se napravi bazen ne možete da priđete. Tu ništa ne može da se uradi dok neko to fizički ne ukloni. To je realnost u tom momentu. Građani bi trebalo tokom nevremena da ostanu kući. Očekujemo da će se sve smiriti do kraja večeri. Biće još jedna kiša, pratićemo stanje - istakao je Šapić.

