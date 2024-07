Predsednik Aleksandar Vučić tokom medijskog istupanja govorio je o mnogim krucijalnim temama koje okupiraju region, a jedna od njih bila je besramna tvrdnja ministra odbrane BiH Zukana Heleza u vezi sa "pucanjem iz snajpera po Sarajavu". Upravo na tu izjavu Amerikanci ćute, zbog čega?

- Skupili se neki pa rešili da nešto pišu. Pustite te gluposti. Neće krug 99 da ukine Republiku Srpsku. Jedno je pucanje iz snajpera u Sarajevu, a druga je za mene mnogo ozbiljnija. Ovo drugo što je rekao bio je sasvim iskren. Pitam O'Brajena i sve, što niste reagovali na ovo? Srbi hoće da čuvaju Dejtonski sporazum, a drugi viču da je loš. Jesmo to čuli? Pa ko onda urušava mir u BiH? Ko onda hoće nešto drugo u BiH osim mira i zajedničkog života? Ja ne mislim da to hoće Bošnjaci ali mislim da to hoće njihovo rukovodstvo i neki sa Zapada koji misle da mogu da se igraju vatrom. On čovek mrtav-ladan dođe i kaže mi znamo ko je pravio greške po tom pitanju.Uz veoma slabog Miloševića ovde, koji je u tom trenutku bio "hajde da ja ostanem na vlasti". Samo da vidim hoće li sad Amerikanci da reaguju na ovo - istakao je Vučić i dodao:

- Helezu ako sam ja koristio snajper i pucao po Sarajevu, samo jedan maleni dokaz neka pokaže i ja istog dana nisam više predsednik. A ja pozivam tebe, lažove jedan, da ako to ne dokažeš podneseš ostavku na svoju mnogo nižu funkciju. To se ljudi nikada nije dogodilo, izmislili su sve. To je stativ od kamere.

Predsednik se nakon gostovanja ovim povodom oglasio i putem socijalne platforme Instagram, gde je ovim rečima dočarao situaciju.

- Što se tiče “snajpera”, i mog “ubijanja i pucanja” predlažem sledeću stvar Zukanu Helezu: Ako sam koristio snajper, pucao po Sarajevu, samo jedan maleni dokaz neka pokaže i ja istog dana nisam predsednik Republike. A, ja pozivam tebe, lažove jedan, da sa svim kineskim dronovima koje kupiš u Tehnomaniji, pa pokazuješ kao velika dostignuća, podneseš ostavku, samo na svoju mnogo nižu funkciju, ako to ne dokažeš.

Autor: Aleksandra Aras