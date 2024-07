BRNABIĆ O LITIJUMU: Pitam opoziciju, a što ste vi bili 'ZA' do 2012? Ko je doveo Rio Tinto? Čiji predstavnik je prodao zemlju?

Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, otkrila je za Kurir, da je da je prošle nedelje od meštana saznala da je kandidat ujedinjene opozicije za gradonačelnika Loznice na prošlim izborima bila žena čija je porodica prodala zemlju Rio Tintu.

"Kada sam rekla da će Nemačka da iskopava litijum onda su mi iz opozicije rekli lažeš, Nemačka neće da iskopava litijum i njihovi tajkunski mediji isto. Tako pet puta... Evo vam dva primera Nemačke, rudnik litijuma Vulkan i Zinvald, oni će do kraja 2026. godine krenuti. Onda ne kažu izvinite što smo mi lagali da Nemačka neće iskopavati litijum, sve se to zaboravi i onda kažu zašto je različito rudarenje litijuma u Nemačkoj i Srbiji. Mislite da ne možemo da se setimo šta ste sve pričali pre dve nedelje. Imate političare koji su besramni. Danas ću javno postaviti pitanje, juče mi je stranka Slobode i pravde, postavila javno pitanje oko litijuma. Sada su protiv litijuma, a da građanima Srbije objasne što su prethodnih godina do 2012. bili za, da li su oni doveli Rio Tinto ili mi? Očekujem glupe odgovore, kao što je i to bila laž", rekla je predsednica Skupštine.

"I šta sad, prodali su, ali ste vi protiv litijuma? Đilasov kum je za 720.000 evra prodao zemlju, a Đilas je protiv litijuma", navela je ona i dodala:

"Javna rasprava je otvorena dugo. Jedino kad čujemo struku imate Šolakove medije koji su lobisti. To su sve stvari protiv kojih moramo demokratski da se borimo i da pričamo dok nekog u tim redovima ne bude dovoljno sramota da kažu izvinite, počećemo da pričamo istinu".

Autor: Aleksandra Aras