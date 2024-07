Opozicija je pokazala političko LICEMERJE bez presedana! Ana Brnabić: Đilas nije demantovao ništa što sam rekla - Prodali su svoju zemlju, pa se BUNE!

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić obratila se novinarima i odgovorila na sva bita pitanja koja se tiču naše zemlje.

Ona se zahvalila na početku konferencije Draganu Đilasu, koji je govorio na konferenciji, i kaže da lepši poklon nije mogla da dobije.

- Nije demantovao ništa što sam rekla, osim da mu je Marko Blagojević kum, ali da jeste prodao zemlju Rio Tintu. Što se tiče tog demantija, gospodin Blagojević, da li je kum ili nije, izvinjavam se ako sam pogrešila. Moguće je da nisu kumovi, ali verujem da jesu najbliži saradnici. Blagojević je bio pomoćnik ministra u vreme dok je Đilas bio u Vladi Srbije, a kasnije kada je postao gradonačelnik Beograda, postavio je Blagojevića za direktora Agencije za investiranje i stanovanje. Posle je bio zaposlen u Multikomu. Svakako je jedan od najbližih saradnika Dragana Đilasa - kaže Ana Brnabić.

Dodaje da je Blagojević u avgustu 2021. godine prodao zemlju Rio Tintu.

- Kada sam ja 2017. razgovarala sa Rio Tintom, tada i naredne četiri godine, kada sam bila u Loznici 2021. godine i kada sam objavila da je Rio Tinto završio studiju izvodljivosti, tada niko nije bio protiv ovog projekta. Pretpostavljam zato što su tada prodavali svoju zemlju. Uzeo 717.000 evra, a sada je borac za zaštitu životne sredine! Onda je učestvovao u protestima protiv Rio Tinta - istakla je ona.

Predsednica skupštine kaže da je posebno zanimljivo to što nije čula demanti da je porodica njihovog kandidata za gradonačelnika Loznice, muž gospođe Đedović, prodao zemlju Rio Tintu.

- Da li su ljudi iz Srbije protiv nasilja informisani da je njihov kanidata za gradonačelnika Loznice, njena porodica, prodala zemlju Rio Tintu. Ili su prevareni, ili nisu bili informisani, ili su toliki oportunisti, da je ok da se neko bori protiv Rio Tinta nakon što je prodala zemlju Rio Tintu - kazala je Ana Brnabić.

Ona kaže da je to političko licemerje bez ikakvog presedana.

- Nismo čuli ni demanti da je porodica Petković prodala zemlju Rio Tintu. Nego je onaj sada senilan, zaboravan... Prodali zemlju, a sada bi da isteraju Rio Tinto. A kada se nađu svi zajedno viču Vučiću, lopove. I pljuju po tuđim precima, zato što su njihovi branili Cer, a naši su valjda prodavali zemlju - kaže predsednica Skupštine.

Zapitala je gde je bila porodica Petković kada je Petar Škundrić otvarao rudnik jadarita na godišnjicu Cerske bitke.

- A sada pitaju gde su bili naši preci, i preci Miloša Vučevića, to vas zanima? Tada niste znali da će vlada DS otvarati rudnik na godišnjicu Cerske bitke. Što se tiče pitanja koja mi je postavio Đilas, pod jedan zašto napadamo prethodne vlasti za dovođenje Rio Tinta, a ne hvalimo? Ja ne hvalim niti kudim, već pitam zašto lažete narod? Zašto moramo da slušamo i gledamo Srđana Milivojevića, koji je danas protiv rudnika litijuma, a sve vreme je bio u Demokratskoj stranci - zapitala je ona.

Ističe da ona nikoga nije ni hvalila ni kudila, već stavila istinu na videlo.

- To je brutalno i do sada neviđeno političko licemerje u istoriji Srbije. Ako nešto znači, da ja mislim da je to što su uradili bilo dobro. I to sam rekla na kolegijumu sasvim otvoreno. Ja sam pitala zašto se ponašaju ovako. Ako je bilo šta rađeno u kontinuitetu, to je ovaj projekat. I to od 2001. godine, kada ste doveli Rio Tinto u Srbiju. Zato što ste mislili da je to jedna od vodećih svetskih kompanija - podseća Ana Brnabić.

Predsednica skupštine pita da li je tada postojao način da se održivo i u skladu sa zaštitom životne sredine uradi ovaj projekat.

- Pošto to stoji u vašoj strategiji. Tada je to moglo, a sada ne može? Pa sada može 100 puta više da se uradi ovaj projekat na održiv način. U strategiji piše dalje da je potrebna eksploatacija borata i litijuma, zato što su to resursi od strateškog značaja, i sada slušajte pažljivo, u celu investiciju, od istraživanja pa na dalje, ušla je jedna od vodećih svetskih kompanija. Šta znači to na dalje, ako niste dali prava na eksploataciju onima koji istražuju - pita ona.

Čitaću svaki dokument, i izlaziću pred građane da govorim istinu, dodala je predsednica skupštine.

- U mnogim stvarima od 2013. godine mi smo krenuli od nule. Pa recimo i po pitanju biračkog spiska. Mi smo ga uradili, a ne bilo ko iz DS, DSS ili G17+. Mi smo to uradili. Ali i ćorava koka ubode zrno, pa su ovde uboli, kada su doveli Rio Tinto. Jel treba da vas hvalim? Evo, hvala vam! Nego mi nije jasno zašto negirate jednu od retkih dobrih stvari koje ste uradili. Zašto ne izađete pred građane i kažete da mi smo doveli Rio Tinto, širili opseg istraživanja i menjali zakon o rudarstvu. Da kažete da ste to uradili kao odgovorni ljudi, da ste usvojili strategiju kojom je utvrđeno da su litijum i borat budućnost Srbije - kazala je Ana Brnabić.

Ponovila je da se radi o najstrašnijem političkom licemerju i neiskrenosti.

- U mikrokosmosu toga je i slučaj kandidata za gradonačelnika Loznice, ispred liste Srbija protiv nasilja. Opet pitam, kako uveče dođete kući pa legnete da spavate. Stanimo na loptu, ako ste grešili recite da ste grešili. Ali to niko od njih ne govori. Taj politički oportunizam je zaista ružan prema narodu - rekla je ona.

Predsednica Skupštine kaže da su oni izdali dozvolu za eksploataciju, i devet puta proširivali opseg.

- Devet puta proširivali opseg istraživanja Rio Tintu! Kaže Nikezić, tumačeći zakon iz 2006. godine, da onaj ko ima dozvolu za istraživanje ima eksploatacionu dozvolu. Ajmo ovako, zakonom iz 2006. godine brisani su članovi, što znači da je tim zakonom izbrisan korak javnog nadmetanja, odnosno prikupljanje ponuda za korišćenje rude i eksploataciju. Znači tim zakonom je ukinuto javno nadmetanje. Nema više ko da više, a može da uzme i Srbija. A kako mislite onda da dajete dozvolu, kada ste ukinuli pravo nadmetanja? A onda je propisano da se odobrenje za eksploataciju daje po zahtevu nosioca istraživanja mineralne sirovine. Ko je nosilac istraživanja u slučaju projekta Jadar - zapitala je ona.

Rekla je da je ova priča oko Rio Tinta politički zloupotrebljena.

- Čim sam ukinula uredbu o prostornom planu, odmah je promenjen narativ u opozicionim medijima. Onda je bilo da su SNS i Ana Brnabić, kao i dežurni krivac Aleksandar Vučić, krivi što će Srbija da plati odštetu Rio Tintu. Nije bilo bravo, već sada ćemo da platimo odštetu. I onda je bilo "evo devet tužbi Rio Tinta protiv države". Ništa tu nije bilo što bi Đilas rekao, il nas hvalite ili nas kudite. Nego šta god da uradimo, treba da uradimo nešto suprotno. Niko se od njih ne brine za zaštitu životne sredine. Da se brinu, vodili bi računa kada su menjali zakone i izdavali dozvole - kazala je predsednica Skupštine.

Na kraju je zapitala kratko - Zašto ste prodavali svoju zemlju?

- Kažu i da je laž da će BDP porasti zbog litijuma. Istina je da naš BDP može da poraste čak 20 odsto, ako ceo lanac proizvodnje bude u Srbiji. A to su desetine milijardi! Imamo naš litijum, imamo našu srpsku kompaniju koja pravi litijumske baterije, i Stelantis koji pravi električna vozila. Pa sami će dolaziti proizvođači katoda, druge firme, zato što ovde imaju sve - naglasila je ona.

Ana Brnabić kaže da je put samim promenama zakona u vreme DS trasirao sve što se desilo kasnije.

- Hajde da idu sa mnom u Suboticu da posetimo Eleven S, da vide šta imamo u ovoj zemlji. Hajde da vidimo kako da svi zajedno privučemo investitore, umesto što svaki dan raspravljamo da li je crno crno, a nije belo, ili je belo crno - dodala je predsednica Skupštine.

Što se tiče moralnog sakaćenja Srbije, Pinka, Hepija, rijalitija, kaže Ana Brnabić, o tome je govorio čovek koji je doveo rijaliti u Srbiju.

- On je stavio rijaliti na građansku televiziju u Srbiji, na B92. Kada pričamo o Pinku i nacionalnim frekvencijama, izvinite, kada su dodeljene te nacionalne frekvencije. Ne sećam se da u vaše vreme Pink i Hepi nisu imali frekvencije. Jel to onaj Pink u kom je vaša firma imala 10 odsto vlasništva. Jel o tom moralnom sakaćenju Srbije pričate? To je takav oportunizam, toliko je providno i nisko da me je sramota da pričam o tim stvarima, ali moram da odgovorim - rekla je ona.

Ana Brnabić kaže da o kupovnoj moći građana Srbije danas pričaju ljudi u čije je vreme nezaposlenost mladih bila preko 51 odsto.

- Nisam krštena, ali bih se prekrstila sada. Kupovna moć bila u njihovo vreme kada je prosečna plata bila 300 evra. Pa zar vi stvarno mislite da su ljudi budale. Kada vide koliko mogu da idu na letovanje, zimovanje, da kupe auto. Da ne pričamo o jasnim podacima, koji pokazuju da je kupovna moć od 2012. do 2024. skočila otprilike 30 procenata. Evo pozivam ga da pogleda kako izgleda rast kupovne moći u Srbiji na sajtu Svetske banke - rekla je predsednica Skupštine.

Na pitanje o ekološkim standardima i poređenje te situacije sa vrućinama u Srbiji, ona kaže da je pitanje nekorektno zato što je odgovor nemoguć.

- Dakle to je šta bi bilo kad bi bilo. Dakle, ovo jesu ekstremne temperature, i sa problemima sa kojima se suočavamo se suočava i veći deo Evrope. Rekla bih čak da je Srbija stabilnija nego druge zemlje. Kada je ceo region ostao bez struje, Srbija nije. Ja vas pozivam da zajedno vršimo kontrolu. Kada profesori i stručnjaci kažu da to može bezbedno da se radi, zašto bih ja sumnjala da ne može. Znate li da se u Finskoj završava projekat kopanja litijuma u otvorenom rudniku. Kod nas je podzemni rudnik, može da se nastavi sa poljoprivrednim aktivnostima. A u Finskoj imate površinski kop litijuma! A mi smo od protivnika rudarenja iz Proglasa čuli da jedna Finska gaji cveće i od toga živi, i nikada ne bi dozvolili rudnik litijuma. Oni neće da generacije Finaca budu zavisne od uvoza svega, od baterija do električnih vozila. Energetska bezbednost je stub nacionalne bezbednosti - naglasila je Ana Brnabić.

Kaže da opozicioni mediji šire lažne vesti i prave paniku tamo gde ne treba da bude panika.

- A što pričamo preko medija, pa ja sam u mom kabinetu svaki dan! Pa oni su zvali sve opozicione grupe da ne razgovaraju sa mnom na radnim grupama o izbornim uslovima! Ja sam zvala na kolegijum da pričamo o litijumu, oni se nisu odazvali. Neki jesu, ali Đilas nije. Meni je ovaj igrokaz malo smešan, ali neću odustati od odgovaranja na laži - dodaje ona.

Na pitanje o targetiranju, ona kaže da joj nije jasno zašto se smatra targetiranjem samo kada citira nešto što je neko rekao ili napisao.

- Tako sam "targetirala" i tajkunske medije. Ili kada uradim skrinšot nečega, pojavi se sto analitičara koji kažu da targetiram medije. Ako je nekoga sramota što nešto govori ili piše, onda neka prestane. Ali ako se ponosi, onda neka kaže da tako. Kažu da je Aleksandar Vučić "produkt zmijskog gnezda", a kada ja to citiram, vi kažete da vas targetiram! Što se tiče targetiranja građana, ja to ne radim, i nisam iznela nikakve cifre iz ugovora. Već sam videla u medijima, kao ovo za Marka Blagojevića. Ali Đilas to nije demantovao, pa ja smatram da je to istina - kaže predsednica Skupštine.

Vi se ponosite da ste istraživački mediji, rekla je ona novinarki N1, i zapitala je zašto nisu pitali porodicu Petković zašto su prodali zemlju, ako su protiv rudnika.

- Dakle, nikoga ne targetiram. Evo neka građani odluče da li ja targetiram nekoga, ili ne. Evo neka građani kažu zašto je kandidat za gradonačelnika Loznice ispred SPN, koji je protiv Rio Tinta, takođe prodao zemlju Rio Tintu? Jesu li zabrinuti zbog životne sredine? Pa što su prodali svoju zemlju? I zašto su je stavili da bude kandidat za gradonačelnika - zapitala je ona.

Ana Brnabić je postavila sledeći hipotetički scenario.

- Evo ja prodam svoj stan Žaklini Tatalović, potpišemo ugovor. I onda dve godine kasnije pozovem sve svoje prijatelje, i kažem: Žaklina Tatalović, izlazi iz mog stana. I onda ako me neko pita zašto radim to, ako sam prodala stan, ja kažem "Nemoj da me targetiraš, nego Žaklina da izađe iz stana" - kazala je predsednica Skupštine.

Istakla je da su strane službe politizovale priču oko litijuma da bi oslabile Srbiju.

- Ja nisam želela da učestvujem u lomljenju kičme Vučiću. Strane službe su znale da ćemo izgurati ovaj projekat zato što je bezbedan za Srbiju, a oni su hteli da oslabe i Vučića i Srbiju. Ja mislim da je dobro to što sam uradila tada, i nisam to uradila zato što sam protiv rudnika - kazala je ona.

Kazala je i da se i dalje bavi preporukama ODIHR-a i predlogom zakona za reviziju biračkog spiska.

- Obećala sam da će to biti urađeno, stojim iza svoje reči. Osnovali smo grupe prijateljstva, odbore, imali dva javna slušanja u skupštini. Bavim se mnogim stvarima - naglašava Ana Brnabić.

Ponovila je da se ne bavi kampanjom protiv dela medija.

- Videla sam spot o atentatu na Trampa i napadima na Vučića. Ako ste i vi shvatili spot tako, koji dovodi u vezu demonizaciju i atentat, onda je to vaš zaključak. A ja verujem da se pravi ista atmosfera u Srbiji kao pred atentat pred Đinđića. Da je kriminalac, šef OKG, ista takva kampanja, pa samo još pet puta brutalnija. Ja sam u vašem mediju pročitala da je Vučić doveden od Zapada da proda Kosovo i Metohiju, a onda da je čedo ruske politike i pion Vladimira Putina - kaže ona.

Predsednica Skupštine dodaje da je od glavnog i odgovornog urednika Danasa pročitala da su glasači SNS fiziološki različiti, i da imaju manji mozak od drugih ljudi.

- Jel se vi ponosite time. Onda je to takva kampanja, nas protiv vas. Što se tiče potpisa narodne inicijative, ja sam vam rekla da se bavim time. Postoji plan da organizujemo okrugle stolove, pa i da pozovemo meštane. Ima nekih meštana koji su protiv, i veoma glasni, ali ima i meštana koji su za taj projekat, koji ne mogu da se čuju Šolakovim medijima - rekla je Ana Brnabić.

Na pitanje o klimi u GAK Narodni front, rekla je da će svakako zvati ministra Lončara da vide kako što pre da se to reši.

- Mislim da je to strašno, i da neko mora da snosi odgovornost. Da, ekstremni su uslovi, čoveku se zapalila klima u stanu, samo srećom nije bilo žrtava. Ali to nema nikakve veze sa rudnikom litijuma. Kada imate tako kompleksne projekte, vi date smernice, i to ne može da se radi na drugi način. I te smernice daju naši najeminentniji profesori. To su najbolji ljudi iz Srbije, a i neki od najeminentnijih stručnjaka iz inostranstva. Ali da uzvratim kontra pitanjem. Kako je moguće da je to toliko opasno i strašno, a da to niko ne pomene do 2022. godine. Do tada je Rio Tinto bio u Srbiji već 21 godinu! Nakon 21 godine diže se kuka i motika, hoće da nas potruju! Kako ljudi, kako se to desi - pitala je predsednica Skupštine.

Kaže da će sledeće nedelje biti sednica skupštine, i da će na njoj biti ratifikovana deklaracija usvojena na Svesrpskom saboru.

- Biće značajna sednica, ima tu veliki broj važnih sporazuma za ratifikaciju - rekla je ona.

Autor: Iva Besarabić