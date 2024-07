Da nije Vučića, imali bi rat u regionu! Stevandić: Pokušali su da naprave zamku, provokacije nisu uspele

Predsednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je nestabilna situacija u regionu provocirana van granica Srbije, a da je politika predsednik Vučića zaslužna za mir i stabilnost.

- Da nije Vučić vodio ovakvu politiku, mi bi već imali rat u regionu. Već bi imali sahrane i kuknjavu majki na svim stranama. Toliko puta su provocirali reakciju Srbije da započne ovaj... Najveći paćenici su naši ljudi na Kosovu i Metohiji. Njima su svašta radili provocirajući da natjeraju Vučića da počne rat. I on je to izbegao, i nažalost nisu mu zahvalni nego ga mrze. Znači, da nije takva politika vođena Srbija bi bila nepripremljena, mnogo nemoćnija i vodila bi odbrambeni rat na mnogo terena i to bi dodatno uticalo loše na njen razvoj. Umesto, izbegnut je taj scenario ta zamka. Potpuno sam siguran da je to bila zamka. I možda neki koji piju i koji dolaze kao ambasadori. Dolaze sa tim saznanjem da dolaze kod nekog ko ih je nadmudrio. I nema zahvalnosti, nego dalje se generiše mržnja - rekao je Stevandić.

Autor: Dalibor Stankov