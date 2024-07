Đukanović o litijumu: Kriva je vlast što nije dovoljno objasnila narodu sve u vezi projekta! Plaše se referenduma i samo plaše narod na protestima

Skupština Srbija nastavila je raspravu o amandmanima na 60 zakonskih predloga, među kojima je i Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Skupštinska rasprava otišla je u sasvim drugom smeru, a opozicioni poslanici čak pominju i zahteve za prevremene izbore.

Vladimir Đukanović, advokat i narodni poslanik SNS-a, rekao je za Pink da nije neočekivano ovakvo ponašanje opozicionih poslanika.

- Nažalost ta deklaracija ne zanima nikog bar u Skupštini od strane opozicije, kao što ih i inače ne zanima čitava tematika borbe za prava srpskog naroda u regionu - navodi Đukanović.

On dodaje da je njima jedina tema na kojoj pokušavaju da dođu do nekog benefita je litijum.

On je podsetio na prošlu godinu i tragediju u Ribnikaru kada su svi lešinarili na toj tragediji, a sada ih nigde nema.

Sada im je aktuelna tema litijum.

- Sada imate simbiozu sa jedne strane Nestorovićeve političke opcije i sa druge levih liberala antisrpski nastrojene koalicije - dodaje Đukanović.

On kaže da i jedni i drugi u zavisnosti kojoj stranoj službi služe, udaraju prema Aleksandru Vučiću i protiv Srbije.

- Suština je da Srbija ostane ekonomski nazadna zemlja - kaže Đukanović i dodaje da ogromnu krivicu svaljuje na vlast.

- Vlast je ozbiljno kriva zato što nije narodu pojasnila sve u vezi sa tim projektom, nije ljudima objasnila na detaljan način koji su benefiti tog projekta i zato doživljava danas ovo što doživljava. Vi imate potpunu neaktivnost nekih funkcionera vlasti u vezi sa tom temom, na žalost Aleksandar Vučić je ovde ostavljen na neki način na cedilu na milost i nemilost - kaže Đukanović.

Dodaje da se još samo žestoko bore Milenko Jovanov, Ana Brnabić, Miloš Vučević i još nekolicina funkcionera koji se bore da ljudima pokušaju da pojasne benefite eventualno tog projekta, svi ostali su se sakrili u mišje rupe i kalkulišu.

On je naveo da zahtev opozicije nije da se o nečemu razgovara.

- Oni neće ni referendum, oni neće ništa oni hoće da se dekretom zabrani, da se zbrani uopšte i razgovor na temu litijuma - dodaje on.

Đukanović je rekao da ukoliko dobijemo sve potrebe garancije u vezi sa ovim projektom zašto da se ne staviti na referendum da li narod želi taj projekat ili ne.

- Oni neće to, zato što bi u sučeljavanju argumentima izgubili, jer oni nemaju ni jedan argumetn osim što idu od protesta do protesta od mesta do mesta i plaše narod - kaže Đukanović.

Autor: Dalibor Stankov