JOVANOV DEMOLIRAO ĐILASA: Bolje da je ćutao, bego što je spominjao bilo čije reči!

Lider SSP-a Dragan Đilas danas oštro kritikuje iskopavanje litijuma, a nekada ga je zdušno podržavao i govorio kako je to velika razvojna šansa za Srbiju, podseća narodni poslanik Milenko Jovanov.

Odgovarajući na najnovije napade Dragana Đilasa, usmerenih ka predsedniku Srbije, Jovanović je podsetio na intervju iz ista „Nedeljnik“, od 19. oktobra 2017. godine:

„Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas, zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili u automobilu deo na kome piše „Made in Serbia“.

Autor: Dubravka Bošković