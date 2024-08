Vulin za Pink: Ne smemo da zaboravimo ni jedan zločin protiv Srba, zato što moramo biti spremni da sprečimo njihovo ponavljanje!

Potpredsedniku Vlade Srbije Aleksandru Vulinu, danas je bio zabranjen prelet preko Bosne i Hercegovine, gde je trebalo da prisustvuje otvaranju izložbe "Prebilovci 1941. godine". Vulin je za televiziju Pink rekao da su se mudro pravili i ćutali do sat pre leta i tada su rekli da u ministarstvu nema nikoga da potpiše prelet jer su svi na godišnjem odmoru.

- To samo pokazuje kolike su kukavice, čak nisu smeli ni da kažu da su mi zabranili. Nego kao nezvanično, nema ko da potpiše, kao svi su na moru. Možete li da zamislite da ministar iz Izraela ide u Aušvic i da mu Poljski minsitar kaže, znate kolega, na moru smo ne možete da obiđete Jevreje u Aušvicu - rekao je Vulin.

Kako kaže, tako je njemu danas zabranjeno da bude u Prebilovcima, na mestu jame gde su ustaše 1941. godine, ubile preko 1000 Srba, od toga 600 žena i dece.

- Gde su pred njenim osmogodišnjim đacima silovali njihovu učiteljivu Stanu Arnautović, sedam dana, dok nije poludela. Pa su morali da je zakolju i bace u jamu. Ja sam tamo trebao da budem, tamo gde se obeležava tragedija Srba. Danas mi je Vlada BiH Edin Forto, čovek pod komandom Konakovića, uspeo da spreči da dođem i da se poklonim njihovim senama - rekao je Vulin.

Kako kaže, to nam poručuje da mi Srbi, kad god želimo da podsetimo na ustaške zločine, da se uvek desi nešto da mi ne možemo da odemo.

- Kada Aleksandar Vučić želi da ode u Jasenovac, ni tu im nešto nije po proceduri, nađu uvek neki razlog. Kada sam ja hteo da odem u Jasenovac, rekli su da to ne može nikako da se desi jer to, kako kažu, izaziva probleme u regiji. Sada kada sam hteo da odem u Prebilovce, odjednom nema nikoga da potpiše prelet - rekao je Vulin.

Kako kaže, oni odlično znaju šta su radili, odlično znaju šta su radili u Jasenovcu kao i u Prebilovcima.

- Zato mi kada podsećamo na sve ovo, ne podsećamo to zbog njih. Oni to znaju i ponosni su na to. Mi to radimo zbog Srba jer smo mi zaboravili, a ne smemo da zaboravimo ni jedan zločin, zato što moramo biti spremni da sprečimo ponavljanje zločina - rekao je Vulin.

