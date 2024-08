'Neće biti 6. oktobra u Srbiji' Vučević JASAN: Niko nema pravo da vrši nasilje, na ulici se neće preuzimati vlas

Premijer Srbije Miloš Vučević istakao je danas, tokom predstavljanja rezultata rada prvih 100 dana Vlade Srbije, da svako ima pravo da iskaže svoje političko opredeljenje.

- Ali niko nema pravo da vrši nasilje i uzuzrpira imovinu. Možete da nosite parole, ali nemate pravo da vršite nasilje. Neće biti 6. oktobra u Srbiji, niko na ulici neće preuzimati vlast. U Srbiji se vlast bira na izborima, kako građani Srbije kažu, tako će i biti. Želim da umirim javnost Srbije, bez obzira na činjenicu da su građani bombardovani informacijama koje unose brigu, da smo mi bezbedna država - naglašava on.

Premijer kaže da je u Srbiji dosta toga dozvoljeno, i da nisu preduzimane oštre mere kakve smo viđali i u zapadnim državama.

- A da li neko spolja radi protiv ovoga, ne mogu danas da vam pričam, ali mogu vam reći da bukvalno niko nije srećan zbog jačanja Srbije. Niko se ne raduje da Srbija ide napred. Da li je to nekome prihvatljivo, ja moram biti surovo realan - to je geopolitika. Ne navijaju svi za vaš uspeh, već gledaju kako to utiče na njihov uspeh - kaže Vučević.

Dodaje da će svako ko vrši nasilje snositi odgovornost, i da je zakon jedan i važi za sve.

