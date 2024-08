Vučević: Sinoć su bili politički protesti sa ciljem da se smeni vlast!

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da nema sumnje da su sinoćni protesti protiv Rio Tinta bili politički protesti protiv vlasti, s ciljem da neko, kako je rekao, bez izbora dođe na vlast.

"Nije sporno da neko ima pravo da organizuje svoje političke skupove, da iskazuje svoje političke stavove, ali niko nema pravo da vrši nasilje. Niko nema pravo da remeti normalan život drugih ljudi. Imate pravo da ste protiv nečega ili za nešto, ili da zastupate jedan ili drugačiji politički stav. To je deo demokratije. To je dobro i to je poželjno. Ali nije normalno da neko sebi da za pravo da zaustavi železnicu ili autoput, da ugrozi živote drugih ljudi, pa čak i sebe", rekao je Vučević u izjavi novinarima u Parizu.

On je pohvalio policiju i MUP jer su, kako je rekao, pokazali visok stepen tolerancije i reagovali tek u krajnjem momentu.

"Suštinski bez upotrebe sile ili sa minimalnom upotrebom, praktično svojim pojavljivanjem policija je sklonila one koji su vršili krivična dela, ugrožavali bezbednost i sigurnost za druge građane i za sebe. Verujem da su to uradili na dostojanstvo", rekao je premijer.

Dodao je da je celu noć bio u kontaktu sa predsednikom Republike i da će on danas objaviti neke odluke.

"Mi nikome ništa ne dugujemo, niko nas ne drži u šaci, mi donosimo odluku o nama samima. Nismo spremni da dozvolimo da nam uzmu zemlju. A nesporan je da ono što se juče dešavalo, što je bio pokušano, što je bila namera juče, podržano je od stranih faktora. U to nemam nikakvu dilemu. To je jedna kompilacija različitih interesa koja se složila, ili tako postavila, da vidi ovaj trenutak kao šansu da dovede do političkih promena", rekao je Vučević.

Kako je rekao, nije suština u zabrani nekog projekta, nego je suština u političkim promenama i da neko dođe na vlast bez izbora.

"A to je suština tih protesta. Ili tog političkog pokreta, ne znam kako bih ga preciznije nazvao. A razumem brigu normalnog naroda, razumem brigu ljudi koji su željni i očekuju da dobiju odgovore na sva ova pitanja", rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić