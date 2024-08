Vulin: Rio Tinto nije vlasnik jadarita u Srbiji – koristi se za smenu vlasti

Da li će se projekat „Jadarit“ sprovesti ili neće zavisi od toga da li će odgovarajući stručni organi reći da je to ispravno i potrebno. Polako, tek ako dobijemo pozitivno mišljenje razmišljaćemo ko će to da radi, poručuje potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin, ističući da je reč i o političkom a ne samo o ekonomskom pitanju.

„Nikom nije rečeno da će to da radi Rio Tinto, to je nešto o čemu ćemo tek razmišljati“, kaže Vulin.

„Postoje i druge zemlje na svetu koje su veoma zainteresovane, kao i druge tehnologije koje takođe mogu biti veoma korisne Srbiji. Mi smo dužni da sve ispitamo i da vidimo šta ćemo s tim“, Navodi Vulin.

Postavlja se pitanje i ekonomskog modela, koliko bi Srbija zaradila?

Nikad to nije samo ekonomija, nego i političko pitanje. Sve su to odgovori koje moramo da damo, a ne možemo da ih damo urlajući na ulicama. Tako se ne daju odgovori. Prvo će struka, a tu mislim na geologe i ljude koji se bave time, a ne na glumce i pevače, da kaže da li to može ili ne može, u kojoj meri to ugrožava ili ne ugrožava životnu sredinu. Ako nam kažu da je to moguće, onda se donosi odluka da se radi na tome.

Kad se donese ta odluka ko će i da li će da sprovodi nešto od toga, ako smo zadovoljili ekološke, odlučićemo konačno na osnovu ekonomskih kriterijuma, ali i političkih. Jer to je nešto što je beskrajno bitno na nas. Moraćemo da donesemo i političku odluku. Nikome nije obećano i nikome nije dato, Rio Tinto nije vlasnik jadarita u Srbiji, država Srbija je vlasnik. A kome će dati ili neće to je drugo pitanje, tek ćemo da dođemo do toga.

Iz Rusije, ali i i iz Kine stigla je poruka da se u Srbiji sprema obojena revolucija. Kako to ocenjujete?

Nama je upozorenje javno izdala Marija Zaharova ispred Ministarstva inostranih poslova. Zar mislite da MIP Rusije daje samostalno i neutemeljeno takve izjave, a da nije dobilo procenu bezbednosnih službi. Nama je i zvanično dostavljena informacija od ruskih obaveštajnih službi da se priprema pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti.

Podsetiću da smo mi na to upozoreni odmah posle decembarskih izbora, pa se i desilo nasilje na ulicama Beograda. Nije ga niko provocirao ni izazvao nego se nasilje planski desilo. Velike sile ne govore takve stvari ako nisu potpuno sigurne u to jer bi to značilo gubitak njihovog autoriteta. Ko će im verovati sledeći put? A kad izađu dve supersile i kažu tako nešto onda je to tako. I odmah da kažem, nije to za nas iznenađenje.Naravno da smo sve znali. Da to ne znamo ne bi to bilo zaustavljeno. I uvek molim, nemojte više, probajte da se vratimo u skupštinu. Nasilje u Srbiji neće proći nikad više.

U kineskom izveštaju se pominje američka Nacionalna fondacija za demokratiju i da ona finansira neke nevladine organizacije u Srbiji. A iz nevladinih organizacija kažu da dobijaju novac za razvojne projekte, kao i da sama država Srbija dobija pare od USAID...

Država kad dobije novac od nekog, znate za šta je dobila i to se da proveriti. Za šta ste ga vi dobili? I zašto baš vi? Kako taj NED nikad ne da neke pare Kolu srpskih sestara, narodnim kuhinjama na KiM?

Autor: Dalibor Stankov