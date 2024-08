Ministar finansija Siniša Mali bio je gost Jutra sa dušom, gde je otkrio sjajne vesti za građane Srbije.

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će uvećanje penzija uslediti prvog decembra, a ne prvog januara kako je ranije najavljeno, i to na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Naša ekonomija dobro stoji, to je moja najvažnija poruka. Bez obzira na velike globalne izazove, regionalne probleme, naša ekonomija dobro stoji. Dve najvažnije teme, penzije i minimalna zarada. Na molbu predsednika Vučića vlada je pronašla način da uvećane penzije za narednu godinu isplati, ne od prvog januara, kao što je bilo najavljeno, nego od prvog decembra. To je sjajna vest. Već znamo da će povećanje penzija biti za narednu godinu možda čak i 11 odsto, ne od prvog januara, nego od prvog decembra - rekao je Mali u jutarnjem programu televizije Pink.

Ove godine su penzije povećane za 14, 8 odsto, dodao je.

- Povećanje od 11 odsto je daleko od nivoa inflacije. Čuvamo i podižemo standard građana - rekao je Mali.

Druga važna vest je oko visine minimalne zarade, dodao je Mali.

- Juče smo imali sednicu SES-a, i nikada ti sastanci nisu laki. Ali, nekako mi se čini da je razgovor bio sjajan, i da polako stižemo do predloga i rešenja za narednu godinu. Minimalna zarada je važna, ima ljudi koji i dalje prima to. Mi na sadašnji broj zaposlenih, preko 2 miliona, to je najveći broj zaposleni. Imamo 114.000 ljudi koji prima minimalnu zaradu. I dalje je to veliki broj, i zato se bavimo porastom te zarade. To utiče i na ostale zarade. Osim informacije da imamo nikada veći broj zaposlenih, važne su i prosečne plate. Prvi put smo u maju mesecu prešli 100.000 dinara prosečne zarade - rekao je Mali.

U dinamici smo obećanja, do decebra naredne godine u Srbiji će prosečna zarada priti preko 1000 evra, dodao je.,

- Po BDP-u smo i dalje prvi, svi su ispod nas - dodao je ministar finansija.

Bićemo prvi, drugi treći, kada podaci budu pristigli - naveo je.

Mali je juče, podsetimo, saopštio lepe vesti za najstarije građane Srbije.

- Naši najstariji sugrađani povećanje penzija mogu da očekuju u decembru ove godine, umesto u januaru, a na molbu i inicijativu predsednika Aleksandra Vučića. Dakle, svi penzioneri će uvećane penzije dobiti mesec dana ranije, a očekujemo da to bude povećanje od oko 10,8% - 10,9%, što će zavisiti od podataka koji tek treba da nam stignu, a koji su nam potrebni za računicu povećanja penzija po tzv. švajcarskoj formuli.

Autor: Dubravka Bošković