Mali: Povećanje minimalne cene rada veće od 10 odsto; Povećanje penzija u decembru

Povećanje minimalne cene rada za narednu godinu biće sigurno veće od 10 odsto, izjavio je prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Republike Srbije Siniša Mali.

Mali je najavio povećanje posle kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, kome je prisustvovao i predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević.

"Mi smo još juče izašli sa stavom da će povećanje minimalne zarade biti najmanje dvocifreno u to nema sumnje. Ja verujem da će biti više od 10 odsto", rekao je Mali novinarima.

Mali je naveo da se u ovom trenutku gleda da li može minimum zahteva sindikata da se ispuni i da li može da se dođe do izjednačavanja minimalne zarade sa minimalnom potrošačkom korpom.

"Gledamo da to uspemo, a da u isto vreme poslodavcima izađemo u susret sa time da povećanjem neoporezivog dela dohotka umanjimo i pritisak i trošak za njih, jer nama je cilj da ljudi rade", rekao je Mali.

Kako je naglasio, sada ne sme da se napravi nijedan potez i da neko agresivno veliko povećanje minimalne zarade dovede do otpuštanja radnika.

"Pokušavamo to da izbegnemo i onda balansiramo ta dva faktora", rekao je Mali i najavio u naredna dva dana, odnosno tokom vikenda težak rad.

Mali je istakao i da se konačna odluka i stav o visini minimalne zarade očekuje 28. avgusta, dakle u narednu sredu, kada će biti i zvanična sednica Socijalno ekonomskog saveta.

Današnjem kolegijumu Socjalno-ekonomskog saveta prisustvovali su pored Vučevića i Malog i predstavnici poslodavaca i sindikata.

Povećanje penzija

"Naši najstariji sugrađani povećanje penzija mogu da očekuju u decembru ove godine, umesto u januaru, a na molbu i inicijativu predsednika Aleksandra Vučića", najavio je Mali.

Dakle, svi penzioneri će uvećane penzije dobiti mesec dana ranije, a očekuje se da to bude povećanje od oko 10,8% - 10,9%, što će zavisiti od podataka koji tek treba da stignu, a koji su potrebni za računicu povećanja penzija po tzv. švajcarskoj formuli.

"Naredne nedelje znaćemo podatak o visini nominalne zarade iz maja meseca, a početkom meseca septembra znaćemo podatak o nominalnom BDP-u, tada ćemo znati i konačan, pravi, precizan procenat povećanja", objavio je ministar finansija na svom Instagram nalogu.

Povećanje penzija je ove godine iznosilo 14,8%, a u protekle dve godine 56%, što znači da je duplo povećan nominalni iznos penzija.

"Godine 2012. prosečna penzija je bila 202 evra, a sada je 390 evra. Naš cilj je da prosečna penzija 2027. godine bude 650 evra. Ova politika dvocifrenog povećanja penzija je daleko iznad povećanja inflacije i to dovoljno govori o našem odnosu prema najstarijim sugrađanima. Uz to naravno povećavamo i plate i minimalnu zaradu, a sve to znači bolju budućnost za naše građane, za naše porodice, za našu Srbiju", dodao je.

Kako navodi, naša zemlja je u prvoj polovini godine na prvom mestu u Evropi po visini privrednog rasta.

"I drugi makroekonomski pokazatelji su nam dobri i zato imamo prostora za dalji prostor rasta plata i penzija. To je sve deo naše politike koja se odnosi na povećanje kvaliteta života naših građana, a posebno onih najstarijih, koji su to i zaslužili. Dugujemo im jedno veliko hvala za sve što su uradii za našu zemlju! Idemo dalje!", zaključio je Mali.

Autor: Dalibor Stankov