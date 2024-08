PROSEČNA PLATA 2025. GODINE IDE PREKO HILJADU EVRA: Najavljena konačna odluka o minimalcu – Reč je o povećanju od 14 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da očekuje da se u naredna dva dana završe pregovori oko rasta minimalne zarade u 2025. godini.

Kako je naveo, njegova molba Vladi Srbije je da to povećanje bude skoro 14 odsto, kako bi prvi put minimalna zarada pokrila minimalnu potrošačku korpu.

– Ja bih mnogo voleo, pošto smo izračunali da bi bila pokrivena minimalna potrošačka korpa koja je oko 53.500 dinara, kada bi to bilo moguće, a to bi bilo baš veliko povećanje minimalne zarade od skoro 14 odsto i molim Vladu da još jednom to sagleda – rekao je Vučić za Pink.

Kaže da je to svima u Vladi rekao u lice.

– Dakle, siguran sam da bi sindikati bili zadovoljni, radnici pre svega bi bili zadovoljni, obični ljudi bi bili zadovoljni. E sad, poslodavci ne mogu da budu nezadovoljni, država na sebe preuzima dobar deo tih troškova, pre svega kroz veći deo neoporezovane zarade, dakle, i na druge načine, tako da verujem da su to važne teme i mnogo toga značajnog je pred nama i nadam se i uveren sam da ćemo uspeti da nastavimo ovakvom stopom rasta, da možemo za 11 odsto da uvećamo penziju i da od 1. decembra budu isplaćeni penzioneri – rekao je Vučić.

Naglasio je da se nada da u narednom periodu možemo po prvi put u istoriji Srbije da dobijemo investicioni kreditni rejting od bar dve velike svetske rejting agencije – Fič i Standard and Purs.

– I ako bismo to uspeli, to bi bilo od izuzetnog značaja, a sve ovo je korak ka tome – rekao je Vučić.

Prosečna plata 2025. preko hiljadu evra

Rekao je da naša prosečna plata u septembru ide na 860 evra, a u decembru sledeće godine će biti preko 1.000 evra.

– Biće kupovna moć veća, pošto je skok plata i penzija kod nas mnogo veći od inflacije. Nadam se da neće rasti cena nafte, držaćemo inflaciju na četiri odsto. Moramo samo da se zapitamo, radimo li mi više? Kod nas po procenama oko 3 sata i 10 minuta ljudi gube vreme na poslu na društvene mreže. Zato ljudi neće biti zanatlije, jer mi moralo mnogo više da rade – ističe Vučić.

Rekao je da će Miloš Vučević i Tomislav Momirović predstaviti proizvode koji će imati specijalne cene, i kaže da je ponosan na to.

– To je bila Miloševa inicijativa. Srećan sam i super je. Ako bi bilo ovo sa minimalnom zaradom, a znaćemo u sredu, to bi značilo da ide preko 53.500. To bi bilo izuzetno, time bi smanjili siromaštvo, povećali prosek plata. Vidim da imamo manje siromašnih – istakao je predsednik Srbije.

Zašto dolazi Makron

Predsednik Srbije izjavio je danas da niko nije naivan da poveruje u „besmislice“ pojedinih medija da francuski predsednik Emanuel Makron dolazi u Srbiju zbog dogovora o skladištenju nuklearnog otpada na teritoriji naše zemlje. On je za Pink rekao da se o tome nikada nije razgovaralo, da postoji Zakon koji to sprečava i da to nije interes Srbije, ali da se razgovaralo na njegovu inicijativu o saradnji sa EDF-om, jer smatra da nećemo imati struju.

– Da nismo sačuvali ugalj, mi danas ne bismo imali struje. Bili bismo u užarenim stanovima i kućama i ne bismo znali kako da preživimo, samo da smo poslušali one pametnjakoviće koji su pre pet godina tražili da ukinemo ugalj i da ukinemo naše rudnike. Ja moram da gledam 10 godina unapred, ne zato što hoću da budem na vlasti ili deo vlasti, već zato što ozbiljni ljudi na takav način posmatraju budućnost svoje zemlje. Ja mislim da je strahovito važno da mi razgovaramo o nuklearnim kapacitetima, da pokušamo da pronađemo rešenje u tome, jer bez toga ne vidim rešenje – rekao je Vučić.

On je kazao i da ćemo raditi Bistricu da bi mogli da dobijemo više energije i da dobijemo balansiranost energije, odnosno da radimo na tzv. obnovljivim izvorima energije, jer je uvek, kako je rekao, potreban taj balans energije.

O Železari

Vučić je kao primer neistina naveo pisanje određenih novina o „prljavim poslovima SNS-a“ i kao jedan od njih naveli Železaru.

– Nemam nikakav problem da svaki posao u Srbiji bude tako prljav, jer je to častan, čist i najlepši posao koje je Srbija mogla da uradi. Železara je nas koštala skoro 12 miliona dolara svakog meseca da bismo isplatili plate radnicima koji nisu radili. Našli smo strateškog partnera, 5.000 ljudi danas radi u Železari i još 10.000 porodica indirektno od toga živi. Železara je naš nekada prvi, nekada drugi izvoznik. Dakle, izuzetan doprinos daje za razvoj naše zemlje, razvoj naše privrede. Oni to nazivaju prljavim poslovima. Pa nisam ja izmislio Železaru – rekao je on.

Autor: Dubravka Bošković