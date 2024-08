Potpredsednik Vlade RS Vulin: Ne možete da pravite spotove u kojima nosite ustaške uniforme i pravite se da je to simpatično a mi ne smemo da vam kažemo da niste dobrodošli u našu zemlju

"Nadležni organi na osnovu bezbednosne procene odlučuju ko može biti bezbednosni rizik za našu zemlju", izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije i senator Republike Srpske na Palama upitan da prokomentariše "liste za zabranu ulaska u Srbiju" i odgovore pojedinih pevača da neće ni doći u Srbiju, kao i napade na predsednika Vučića zbog toga i dodao "kako je lepo kad se slažemo, mi mislimo da oni ne treba da dodju i oni ne dodju.

A naravno da su svi pokušavali da dodju do predsednika Aleksandra Vučića koga javno pljuju a tajno ga mole da ih pusti jer znate gube dosta novca. I sve se vrti oko novca. Ako su oni ubedjeni u to što misle i govore o Srbima, da smo genocidan narod, da treba da plaćamo ratnu štetu, pa što dolaze u tu Srbiju. Da ja mislim tako loše o ljudima u BiH nikada ne bih dolazio u Sarajevo. Oni očigledni misle tako loše a kad su pare u pitanju onda se malo promene".

Potpredsednik Vulin je rekao da nisu u pitanju samo pevači već i brojni kriminalci. "Ti kriminalci su u Sarajevu jako ugledni i jako opasni i na slobodi, a kad dodju u Srbiju vratimo ih bez automobila, peške preko granice. Pa onda isto pokušavaju preko raznih vlasti da se vrate ali ne mogu. Nije to stvar nečijeg dobrog ili lošeg odnosa već su u pitanju bezbednosni razlozi. Da vam pojasnim to. Neki momak je pevao, i bio jako ponosan što je pevao, "nema popa da sveti vodicu, dodje Naser na Božić u Kravicu". Ta pesma ima zaključak pedsetak zaklanih Srba, mahom žena i dece. Zamislite da taj neko predje u Srbiju, dodje da peva negde, neko ga prepozna, iz Kravice na primer, i podseti ga na tu pesmu. To može da bude strašan bezbednosni problem. A da li Srbija onda treba da preuzme taj bezbednosni rizik na sebe? Da li mi sve takve koji slave Antu Gotovinu, govore da su Srbi genocidan narod, pevaju kako je sjajno što nema na Božić popa nego ušao Naser Orić, treba da čuvamo, da im damo obezbedjenje i vozila? Ne, u vreme kad sam ja bio ministar unutrašnijh poslova nisam hteo da preuzmem taj bezbednosni rizik da se neko osveti tom momku", istakao je Vulin.

Naglasio je da se spiskovi prave na osnovu bezbednosne procene. "Nadležni organi kažu da neko može da bude bezbednosni rizik za našu zemlju iz odredjenih razloga. Uostalom, svaka zemlja ima suvereno pravo da odluči da neki ljudi nisu dobrodošli na njenoj teritoriji. Čak ne mora ni da objašnjava. Šta mislite da sam ja rekao da nad Jevrejima nije počinjen holokaust u Drugom svetskom ratu. Šta mislite koliko bi sekundi trebalo da mi se zabrani ulazak u Izrael? Svaka zemlja ima svoje samopoštovanje. Ne možete da pravite spotove u kojima nosite ustaške uniforme i pravite se da je to simpatično a ja ne smem da vam kažem da niste dobrodošli u moju zemlju. Možda je to super u Hrvatskoj ali u Srbiji nisi dobrodošla", poručio je potpredsednik Vlade RS Aleksandar Vulin.

Autor: Dalibor Stankov