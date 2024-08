Vučić o akciji 'Najbolja cena': Na listi šampon, voće, povrće, mesne prerađevine...

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra biti prestavljena akcija sa trgovinskim lancima i 81 proizvod koji će od 1. septembra do 31. oktobra imati cene niže od akcijskih.

- Postavili smo određene ciljeve. Da bi poslodavci prihvatili, morate da olakšate njima. Morate i da razumete da je želja radnika uvek da budu primanja veća, razumljivo za to postoje - rekao je predsednik o podizanju minimalca.

- Veoma sam srećan zbog toga jer to pokazuje našu brigu o ljudima - rekao je Vučić.

- Podešavali smo sve oko smanjenja cena - naveo je predsednik.

O akciji "Najbolja cena"

Vučić je govoreći o akciji "Najbolja cena" otkrio da će 81 proizvod biti na sniženju.

- Mi smo napravili čitavu korpu. Videćete sutra kako to izgleda. 81 proizvod će biti na toj listi. Sve što pomislite, od voća, jabuka koje su bile skupe, idemo na veoma niske cene... Juhor pašteta koja košta 54,9 dinara, najniže je otišla na akcijama na 40 dinara, ići će na 37 dinara. Dakle od čajnih kobasica, šampona, praška za veš, jogurta, voća, povrća, sve što je ljudima potrebno.

- Široka paleta proizvoda. Ta akcija će trajati od 1. septembra do 31. oktobra. Da posebno ljudima u tim teškim mesecima, uvek su najteži septembar, januar, februar, sa najvišim troškovima. Ovim podižemo i stopu odgovornosti kod trgovaca, ali i jasno pokazujemo koliko nam je stalo da oni siromašniji mogu sa lakoćom da prebrode ovaj težak period, ako ne sa lakoćom, svakako da mogu da priušte dostojanstven život.

- Veoma sam zadovoljan kako je to ispalo, zadovoljan sam paletom proizvoda, od sapuna, šampona, praška za već do svih vrsta namirnica, voća, povrća, mesa, mesnih i mlečnih prerađevina - rekao je predsednik o akciji "Najbolja cena" koja je najavljena.

O litijumu

- Ja tražim da se oni bore za bilo koji svoj stav. Vi svi imate obavezu da radite za državu - rekao je Vučić o dijalogu sa stručnjacima o litijumu.

- Danas sam čuo mnogo argumenata, dobrih primera i stvari, tu su bili ljudi sa naših fakulteta, predsednik SANU. Dogovorili smo se da nastavimo da razgovaramo, otvorimo razgovore, široku debatu, a onda da se borimo za istinu kakva god da je - rekao je predsednik.

- Rekao sam ljudima - ne tražim od vas da se povinujete stavu države zbog ekonomije, rasta plata, što je svakako činjenica, ne ne, molim vas kažite šta mislite, mi ćemo da poštujemo vaš stav. Tražim od vas da građanski hrabro nešto kažete, a ne da podilazite masi ili bilo kome drugom zato što ne želite da budete napadnuti na društvenim mrežama, da budete prikazani u pojedinim medijima, i tako dalje. Ja nemam problem sa tim. Vas molim da pokažete tu građansku hrabrost, jer je nama potrebno vaše znanje, vi ga imate, mi ga nemamo. Dajte nam to svoje znanje za koje ste plaćeni. Pomozite svojoj zemlji, svom narodu, i ništa više od toga. Veoma sam zadovoljan i srećan kako je to izgledalo - rekao je on.

- Video sam veliku energiju i veliku želju da Srbija napreduje.

- Ja ću od sledeće nedelje da boravim u Podrinju, najavio je Vučić.

O poseti Makrona

Vučić je potom govorio o predstojećoj poseti francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Napomenuo je da nije sve završeno kada je reč o vojno-tehničkoj saradnji i kupovini aviona "rafal".

- Besana noć je pred nama i još nije završeno. To bi bila velika stvar za nas, jer bi značilo ogroman napredak u borbenoj gotovosti i vojnoj moći Srbije, sigurnosti naše zemlje. Mi nigde ne izazivamo probleme, niti to planiramo, niti to nameravamo. Ovo je ogroman signal poverenja između Francuske i Srbije. Želimo samo da sačuvamo svoju zemlju, ali time bi Srbija bila mnogostruko, mnogostruko, mnogostruko jača. Imamo još jednu stvar oko koje nismo saglasni. Nije to više pitanje cene, to je pitanje određenih garancija. Ako to uspemo da rešimo, biće u redu, ali oko ovoga se mučimo već četiri dana -rekao je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov