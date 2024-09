Vulin: Vučić i Putin su prijatelji i izuzetno se poštuju; Vučić nije odbio poziv Putina, o odlasku na samit BRIKS-a razgovaraće sa ruskim predsednikom

Srbija i Rusija su strateški partneri i to ništa ne može da promeni. Predsednici Vučić i Putin su iznad svega prijatelji i ljudi koji se izuzetno poštuju, nemojte pokušavati da ih posvadjate. Na sastanku koji sam imao sa predsednikom Rusije, predsednik Putin je izrazio veliko poštovanje za predsednika Vučića a imao sam čast da prenesem izraze iskrenog i bratskog poštovanja predsednika Vučića predsedniku Putinu, izjavio je potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin po povratku iz Vladivostoka gde se sastao sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin je rekao za Javni servis da predsednik Aleksandar Vučić nije odbio poziv ruskog predsednika Vladimira Putina da učestvuje na samitu BRIKS-a u Kazanju i da će o tome dva predsednika razgovarati u unapred dogovorenom telefonskom razgovoru.

- Predsednik Vučić je sa velikom zahvalnošću i iskrenim poštovanjem prihvatio poziv predsednika Putina da učestvuje na zasedanju BRIKSa u Kazanju. To je velika čast i za predsednika Vučića i za Republiku Srbiju i nije odbio taj poziv. Namerno su odmah pokušali da izvrnu njegove reči. On je rekao "gužva u šesnaestercu" misleći na ono što se dešava u Njujorku, na veliki broj ljudi koji ga očekuje na zasedanju Generalne skupštine UN a sa velikom zahvalnošću i iskrenim poštovanjem je prihvatio poziv predsednika Putina. Da li će ići ili ne, izmedju ostalog će se dogovoriti sa predsednikom Putinom u telefonskom razgovoru koji je već dogovoren. Neće se to raditi preko medija - izjavio je Vulin.