Petković o pregovorima za status mosta na Ibru: Ovakvo kršenje principa je prevršilo svaku meru

Šta se to promenilo u stavu Lajčaka o mostu od avgusta do danas? EU je govorila da otvaranje mosta jedino može da se reši u dijalogu što pokazuje i Lajčakov tvit u prilogu. Danas od njega čujemo da to pitanje zavisi samo od dogovora PR i međunarodne zajednice!?

Sporazum o mostu Lajčak sada izmesta iz dijaloga, a do juče je to pitanje najavljivao kao glavnu temu razgovora u Briselu. Zbog čega?

Lajcak is relocating the bridge agreement from the dialogue, and only until yesterday he was announcing that issue as the main topic of the Brussels discussions. Why? 2/3