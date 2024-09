Moja lična odluka da istupim iz odborničke grupe je izuđena činjenicom da stvari koje smo dogovarali, nisu funkcionisale onako smo ih dogovorili, pre svega sam nezadovoljan ponašanjem prvog čoveka na listi, internom preraspodelom, dogovorima koji nisu ispoštovani tako da sam doneo odluku da istupim iz grupe, kazao je novinarima Čedica Džunić, koji je najavio da će ubuduće nastupati kao samostalni odbornik.

Govor odbornika Džunića prenosimo u integralnoj formi u videu koji sledi.

-Mislim da, ako nešto obećamo građanima, to treba da ispoštujemo i sprovodimo, ako to ne sprovodimo ili nemamo nameru da sprovedemo, treba da budemo pošteni i da kažemo da ne možemo ili ne želimo da sprovedemo. Ja sam ovde stalno bio prisutan i radio ono što sam obećao da radim. Biti opozicioni odbornik nosi određena ograničenja. Mi smo računali da ćemo pobediti pa bi onda u punom kapacitetu mogli da sprovedemo obećanja, ali i ovako nismo sproveli ono što smo mogli da sprovedemo. Meni ne odgovaraju ti prazni performansi. Postoji stav mojih dosadašnjih kolega da to doprinosi nečemu, ja smatram da to ne doprinosi ničemu. Da pokrećem neke inicijative iako znam da ne mogu da ih izglasam, iako znam da to ne donosi nikakve rezultate, meni je to gubljenje vremena. Ja sam naučio da u životu radim ono što donosi rezultate. Zaista smo se politički razišli i mislim da je korektno da to javno kažem. Što se tiče mojih obećanja, ja ću svakako tražiti način i nastojati da šta god mogu od datih obećanja ispunim, ali mislim da to u ovom formatu nije moguće, da saradnja nije bila korektna. Svoj rad nastavljam samostalno-kazao je Džunić.

Džunić: Pozivam i druge nezadovoljne odbornike opozicije da mi pristupe i da pokušamo zajedno da radimo. Glasaću za sve ono što je dobro, i od opozicije i od pozicije!

-Ja sam u životu navikao da budem sam protiv svih, nema problem sa tim, tako da ubuduće nastupam tako. Glasaću za sve što je dobro i od strane opozicije i pozicije, u skladu sa svojom savešću-kazao je Džunić.

Gradonačelnik Vasić: Čedica Džunić je “ukrao” šou!

Komentarišući odluku odbornika Džunića o istupanju iz opozicione odborničke grupacije, gradonačelnik Vasić je kazao da je Džunić “ukrao šou” na današnjoj sednici skupštine.

-Sve nas je iznenadio i govorom i time što je napustio opozicione redove, postao samostalni odbornik, a opozicionu grupaciju nazvao – uzurpatorskom. Ja tumačim da je to totalni raspad među njima, da se vidi da su samo želeli da se domognu funkcija, a kada nemaju prilika za to, oni su u totalnom raspadu. Neki od njih nisu glasali ni za evidentno dobre skupštinske odluke kao što su pomoć za kupovinu udžbenika, finansijska pomoć za porodice sa decom, ali to više govori o njima. Ne bih se bavio njima, doživljavao sam i lične uvrede, a to je odnos odbornika prema gradonačelniku koji ne bi smeo da bude takav-kazao je Vasić.

Dr Žarko Todorović: Konvertitsko ponašanje pojedinih odbornika koji su pogazili svoju izjavu časti

-Konvertitsko ponašanje pojedinih odbornika koji su pogazili svoju izjavu časti koju su dali građanima služi njima na čast-ovim rečima je prokomentarisao istupanje Čedice Džunića iz Odborničke grupacije Pirot protiv nasilja dr Žarko Todorović.

-Građani će prosuditi o tome ko je šta radio i kako se ponašao. U svakom slučaju, kolegi Džuniću želim puno sreće u sprovođenju njegove odluke, imaće prilike da pokaže tokom daljeg rada kojim se sredstvima služio, šta je radio i na kraju rezultate koje je pružio građanima koji su za njega glasali. Mi nastavljamo dalje kao grupacija Pirot protiv nasilja. Logično je da uvek postoji razmena mišljenja, ali takav način gaženja izjave časti i obećanja datim građanima, služi samo gospodinu Džuniću na čast-kazao je dr Todorović.

Autor: Iva Besarabić