VESIĆ U PARLEMENTU: Ne čude dvostruki aršini lažnih ekologa, kad Jovanovićev kum seče stabla – to nije problem

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić danas je u parlamentu, na ponovljene kritike opozicionog poslanika Aleksandra Jovanovića Ćute u vezi sa projektom eventualnog iskopavanja litijuma kompanije „Rio Tinta“, istakao da je Jovanovićeva borba za ekologiju neiskrena, jer još uvek odgovorio na na pitanje - kako je njegov kum mogao da poseče 461 stablo u Beogradu, kako bi gradio na tom prostoru.

„Mogli smo da čujemo o tome kako se oni koji izdaju dozvole za mini hidroelektrane, posle bune, kako oni koji apliciraju za dozvole za mini hidrocentrale, postaju protivnici kada te dozvole ne dobiju… Da vidimo kako oni koji se bune i građane ubeđuju da ne treba kopati ništa, predlažu zakon u kojem stoji da samo na 140 hektara ne treba kopati, dok je sve drugo dozvoljeno, i to - samo privremeno, dok oni ne dođu na vlast. Ali, nismo dobili odgovor samo na jedno pitanje – šta je sa Miroslavom Kovačevićem, Jovanovićevim kumom koji je posekao u sred Beograda, pored parka Šumice - 461 stablo“, rekao je Vesić.

Naveo je da je to najbolji primer koji pokazuje zašto se ne treba čuditi dvostrukim aršinima Aleksandra Jovanovića i drugih, kako je rekao, lažnih ekologa.

„Kum može da seče stablo i onda to nije problem, može da uništava zelenilo, ali se Jovanović tada ne buni, već ćuti i opravdava svoj nadimak. Nismo mogli da čujemo da se neko bunio, saopštavao, pretio, upadao u Skupštinu grada, Skuopštinu opštine Voždovac, da je to skandal, ekocid… Ništa od toga, jer tamo gde je kum, onda sve može, a gde je neko drugi, ko nije kum ili finansijer, onda ne može“, kazao je Vesić.

Osvrnuo se na primedbe poslanika da je više kilometara auto-puteva izgrađeno od 2000. do 2012. nego posle 2012. godine, navodeći podatke o izgrađenim saobraćajnicama.

Vesić je rekao da je od 1976. do 2012, odnosno za 48 godina, izgrađeno 596 kilometara auto-puteva, od čega tri četvrtine do 1990, dok je od 2012. do danas izgrađeno 468 kilometara, a uz 129 kilometara koji će biti završeni do kraja ove godine – to će biti 597 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

To je, dodao je, četiri puta brže.

„Kažu, sve što kažemo da se gradi, to je u futuru… Brza pruga Novi Sad – Subotica, duga 108 kilometara biće puštena 25. novembra. Ko ne veruje, ja sam obećao da ću poslati svim poslanicama karte za tu prvu vožnju i moći će sam da se uveri. Onda će valjda da poveruju da postoji“, dodao je ministar Vesić.

Upitao je i da li bi bilo dovoljno da se poslanici provozaju autobusom od Koševa do Trstenika i dalje do Vrnjačke banje, kako bi se uverili da se ta deonica privodi kraju, ili brzom saobraćajnicom Šabac – Loznica, deonicom od petlje Divci do Valjeva ili do Gornjeg Milanovca…

„Mislim da je vreme da saznamo zašto dvostruki aršini… Lažni ekolozi su tokom protesta blokirali ’Prokop’, železnicu koja je najekološkiji vid prevoza i ne zagađuje okolinu… To što su radili bilo je nezakonito, ali smo sve tolerisali, dok nisu zauzeli međunarodnu prugu. Još jednom, kako je moguće da kum lažnog ekologa može da poseče 461 stablo, da uništi deo šume, otme deci igralište… Ministri ovde odgovaraju sa pažnjom, ali vreme je i da oni koji postavljaju pitanja odgovore na neke od njih, pa da vidimo kakav je kredibilitet njihovih pitanja“, rekao je Vesić.

Replicirajući ministru, Jovanović je rekao da njegov kum nije posekao 468 stabala u Šumicama.

Na to mu je ministar uzvratio da ni on nije rekao da su posečena stabla u Šumicama, već u parku pored, gde je nikla zgrada, čiju gradnju Jovanović ne poriče.

„Dobro je da smo priznali da imamo zgradu, samo se sporimo da li je 461 stablo… I jedno je mnogo. Svi znaju da je tamo zgrada, kod Šumica, pored gimnazije… Možemo da proverimo, ali zgrada postoji. Nije ušao u Šumice? Ne daj bože da je ušao, samo je još to trebalo…“, rekao je Vesić.

Dodao je da nema problem sa izgradnjom zgrade, za koju je Jovanovićev kum dobio dozvolu, već da je problem u posečenim stablima.

„Samo da vidimo kako je moguće da nestane zelenilo… Postoji satelitski snimak pre i posle. Kako je moguće da nema zelenila, jer i neki drugi su imali dozovle, poput investitora na Banovom brdu, jer su se građani pobunili“, podsetio je ministar.

Ukazao je da nije ni rekao da Jovanović ima veze sa tim, već da ima dvostruke aršine.

„Druge prozivate, a ne kuma. To nije dobro. Ako svoju politiku zasnivate na ekologiji, onda morate da budete dosledni, ne može kum da seče, a drugi ne mogu. Onda mu to i kažete“, rekao je Vesić.

Na diskusiju o tome "ko stoji mirno pred predsednikom Aleksandrom Vučićem", Vesić je dodao da je Vučić predsednik koji je biran sa najviše glasova građana.

„Ponosni smo da stanemo ispred Vučića, a video sam kako ste i Vi u Pirotu stajali ispred njega i čekali mini hidroelektranu. Tada Vam nije bio problem da stojite i čekate“, rekao je Vesić Jovanoviću.

Autor: Dubravka Bošković