Vučić nakon sastanka sa Fernandezom: U sredu potpisujemo energetski ugovor, to će mnogo značiti za Srbiju u budućnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa podsekretarom SAD za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu Hoze V. Fernandezom.

Nakon sastanka usledile su izjave za medije.

Obraćanje Vučića:

- Želim da obavestim građane i novinare da smo imali jedna dopbar i dug razgovor. Naša ekonomska saradnja bez obzira na veliku razdaljinu značajno napredujue i ona je višestruko uvećana i očekujemo da pređe 1,4 američkih dolara, takođe želim dakažem da smo razgovarali o raznim projektima već slčede3će nedelje ćemp potpisati značajan energetnski ugovor i to će iu budućnosti značiti mnogo za našu zemlju - rekao je Vučić.

Kao je rekao to će nam omogućiti da nekoliko godina imao električnu energiju, potpisivanje tog ugovora je u sredu.

Razgovarali smo o uvođenju 5 g mreže o tome kako da naši podaci budu sigurni i govorili o korišćenju mineralnih sirovina i litijumu, rekoa je Vučić.

On je reako da će odluku o litijumu donete kada budemo sagledali sve aspekte zaštite životne sredine.

- Njihova eksim banka je donela odluku da ide u finansiranje telekoma i to će se nastaviti , sve jeto vezano za ključne dve reči koje je gospodin Fernandez pomenuo a to su nauka i činjenice - rekao je Vučić.

-Sve ovo radimo zbog onoga što je suština a to je ekonomija i rast, mi se uporno trudimo i pored suše da obezbedimo rast ekonomije i da idemo stepenik po stepenik, moramo da radimo više, napornije da se borimo više kako bi uspeli svoju poziciju u svetu da popravimo- naveo je Vučić.

On e još jednom na kraju obraćanja zahvalio gospodinu Fernandezu.

Obraćanjke Fernandeza 

- Dolazim u vreme kada se očekuje da Srbija dvostruko raste, u odnosu na evropsku ekonomiju. Srećan sam što sam ovde i vidim da se ne razvija samo ekonomija, već se fokusira na industrije budućnosti i na tehnologije. Drago nam je da sarađujemo sa konstruktivnom Srbijom. Srbija je ključni partner u mnogim važnim pitanjima u regioni - naglasio je on.

Dodaje da se Srbija pridružila alijansi za mineralnu bezbednost, i kaže da će Srbija raditi sa partnerima širom sveta.

- To su 14 zemalja i EU, kako bi se razvili održivi lanci nabavke. Pričali smo pre dve nedelje, na forumu za mineralnu bezbednost, o projektu Jadar. Pozdravljamo javnu raspravu, i želimo da vidimo kako Amerika može da doprinese raspravi, koja se mora zasnivati na nauci i činjenicama. Mi smatramo da ulaganje u važne minerale možda doneti dobrobit za zajednice, i da poštuje visoke standarde zaštite životne sredine. Ako se to uradi kako treba, to će pomoći svima - rekao je Fernandez.

Kazao je da se moramo baviti i egzistencijalnim problemima, u čemu će pomoći savremene zelene tehnologije.

- Svetu je potrebno 42 puta više litijuma, ako hoćemo da dostignemo ciljeve čiste energije. To je izazov, ali i prilika. Ovo će doneti benefite i Srbiji i zemljama koje se suočavaju sa klimatskim izazovima. Mi podržavamo zalaganja Srbije da razvije svoju ekonomiju. Itekako pozdravljam priliku da se sretnem sa vladinim zvaničnicima, a posebno sam počastvovan što sam razgovarao sa predsednikom - rekao je on.

Fernandez kaže da dolazi iz sveta privatnog biznisa, i da je ranije radio na Vol Stritu.

- Kada dobijete investicioni rejting je ogromna stvar. Zemlje širom sveta rade mnogo da bi se tako plasirali. Većina investitora ne želi da ulaže u zemlje koje nemaju rejting. To utiče i da vaše kamatne stope idu dole, to se smanjuje zato što se i rizik smanjuje - rekao je američki zvaničnik.

Kako se navodi u saopštenju Stejt departmenta, Fernandez dolazi kako bi unapredio saradnju kroz Partnerski forum za bezbednost minerala na razvoju raznovrsnih i održivih lanaca snabdevanja kritičnim mineralima, a takođe će promovisati trgovinske i ekonomske mogućnosti sa saradnju sa SAD.

Fernandez će u Srbiji boraviti do 11. oktobra,

Pored susreta sa predsednikom Vučićem, Fernandez će se u Beogradu sastati i sa zvaničnicima ministarstava spoljnih poslova, energetike, finansija i telekomunikacija, kao i sa predstavnicima privatnog sektora Srbije i SAD, uključujući vodeće kompanije za minerale i energetiku.

„Njegova poseta će dodatno razviti naš jak, obostrano koristan odnos koji se zasniva na zajedničkim vrednostima i ciljevima i potvrdiće podršku SAD jačanju ekonomske, kritične mineralne i energetske saradnje u Srbiji i širom Evrope“, dodaje se u saopštenju.

Autor: Dalibor Stankov