Vesić: Saobraćaj je kičma razvoja svake moderne države

Saobraćaj predstavlja kičmu svake moderne države, a zadatak svih nas je da stvorimo transportni sistem koji će efikasno povezivati ljude i resurse i istovremeno umanjiti negativne uticaje na okolinu, izjavio je danas ministar građevinarsta, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je na skupu “Tranzit ka održivosti - budućnost transporta u Srbiji”, koji je održan u Privrednoj komori Srbije, rekao da danas, zahvaljujući nauci i tehnološkom napretku, industrija transporta prolazi kroz radikalne transformacione procese.

“Radikalne promene koje se dešavaju omogućavaju napredak država i za nas je važno da razumemo gde možemo da napredujemo i kako možemo tehnološki da dostignemo mnogo razvijenije zemlje”, rekao je Vesić.

Naveo je da je od 2012. godine do danas Srbija izgradila 468 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, da se trenutno gradi 643 kilometara, a da će samo ove godine biti završeno skoro 130 kilometara među kojima su 54 kilometara brze saobraćajnice od Šapca do Loznice, 30 kilometara auto-puta između Kruševca i Vrnjačke Banje, 35 do 40 kilometara brze saobraćajnice Dunavski koridor…

Dodao je da ćemo samo do juna sledeće godine imati više od 70 kilometara novih auto-puteva i brzih saobraćajnica računajući 20 kilometara između Pakovraća i Požege, kao i novih 30 kilometara između Preljine i Adrana kod Kraljeva.

Što se železničke infrastrukture tiče, ministar je rekao da je po tom pitanju urađeno dosta i da je, ne računajući 108 kilometara brze pruge od Novog Sada do Subotice koja će 24. novembra biti puštena u saobraćaj, izgrađeno 108 kilometara novih pruga, a rekonstruisano 831 kilometar.

“To jeste veliki napredak, ali nije dovoljno ako imamo u vidu da imamo skoro 3.400 kilometara pruga u Srbiji”, rekao je Vesić.

Pomenuo je i novih 230 kilometara brze pruge od Beograda do Niša koja će početi da se radi sledeće godine.

Istakao je značaj novih 108 kilometara brze pruge između Novog Sada i Subotice za gradove koji se nalaze na njenoj trasi i za razvoj privrede.

“Subotica će 25. novembra imati 27 vozova dnevno za Beograd - 19 direktnih između Beograda i Subotice i osam između Novog Sada i Subotice”, naveo je Vesić i dodao da će se od Subotice do Beograda stizati za sat i deset minuta.

Takođe, podsetio je da će brzom prugom biti povezani Beograd i Budimpešta i da će putovanje između ta dva grada trajati dva sata i 45 minuta, a da stajanja na granici između Srbije i Mađarske neće biti jer će se carina i granični prelazi nalaziti na železničkim stanicama u Beogradu i Budimpešti.

Govoreći o brzoj pruzi između Beograda i Niša, naveo je da tokom njene izgradnje neće biti zaustavljanja saobraćaja, kao što je bio slučaj tokom izradnje pruge između Novog Sada i Subotice, već će se raditi u “prozorima” kao što se radi rekonstrukcija pruge od Niša do Dimitrovgrada gde se 36 sati radi, pa 36 sati prolaze vozovi.

Vesić je rekao da je sa Vladom Severne Makedonije potpisan sporazum i da će se zajednički tražiti investitor za prugu od Brestovca do Skoplja – naših 135 kilometara do Preševa i njihovih oko 50 kilometara do Skoplja.

Naveo je da Grčka rekonstruiše prugu između Soluna i Atine, a da će raditi brzu prugu između Soluna i granice između Severne Makedonije i Grčke.

“Ostaje nam da pronađemo sredstva za izgradnju pruge između Skoplja i granice Severne Makedonije sa Grčkom i imaćemo oko 1.520 kilometara brze pruge između Budimpešte i Atine”, rekao je Vesić i istakao da će čitav zapadni Balkan preko te pruge imati izlaz prema Evropi.

Ministar je istakao da Srbija postaje centralno saobraćajno čvorište u ovom delu Evrope.

Pomenuo je i da se radi na razvoju rečnog saobraćaja rekonstrukcijom ključnih luka i pristaništa i izgradnjom novih, kao i da se ulaže u naše aerodrome.

Između ostalog, ministar je naveo da ćemo do aprila sledeće godine imati 164 elektropunjača na našim auto-putevima, da će se raditi na promeni regulative kada su u pitanju elektropunjači i na drugim putevima, kao i da je u pripremi nacionalna strategija kada su u pitanju elektropunjači.

“Želimo da više stimulišemo korišćenje električnih atuitomobila. Izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja mi smo, kao ministarstvo, tražili posebne tablice za električne automobile i posebne nalepnice jer želimo da, osim subvencija od 5.000 evra koje dajemo za kupovinu električnih automobila, onima koji koriste te automobile omogućimo da imaju besplatan parking, korišćenje žute trake, znatno nižu cenu putarina”, rekao je Vesić.

Između ostalog, naveo je da će biti donet Zakon o održavanju javne infrastrukture.

Takođe, naveo je da je važno da razvijamo svaku vrstu saobraćaja jer to znači razvoj Srbije, te s tim u vezi podvukao da je važno da budemo dobro saobraćajno sa svim našim susedima.

“Naša snaga je u tome da budemo saobraćajno povezani jer to omogućava da imamo veće investicije koje znače veći životni standard i bolji život za građane”, zaključio je Vesić.

Osim ministra Vesića, na skupu su se obratili direktor sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije Mihailo Vesović, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice Matej Zakonjšek i direktorka za korporativne poslove i komunikaciju “Wireless Media Group” Ruža Veljović.

Autor: Iva Besarabić