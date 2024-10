Paunović: Kurti ima potrebu da pokaže gornju granicu ekstremizma pred izbore na takozvanom Kosovu (VIDEO)

Sve što se dešava na Kosovu i Metohiji potpuno je smišljeno, Kurti u svojoj težnji da navodno uradi nešto korisno, kao, ukida zabranu ulaska robe, ali je smislio način da to ipak ostane na snazi, rekla je za PINK, narodni poslanik i potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Snežana Paunović.

Na Jarinju je uhapšen muškarac srpske nacionalnosti iz Leposavića, navodno zbog tuče koja se dogodila ranije ove godine. Na prelazu Merdare, kamioni sa srpskom robom čekaju u dugim kolonama.

Paunović je rekla da je sve potpuno smišljeno, da je Kurti u svojoj težnji da navodno uradi nešto korisno, kao, ukinuo zabranu ulaska robe, ali je smislio način da to ostane na snazi.

- Ono što je meni lično simpatično, jeste da neki kažu da je to samo zastoj od par dana. To je dogovorena priča. Ne mislim da Vašington to do kraja smišlja, ali verujem da ima od njih signal podrške - rekla je Paunović.

Kako kaže, jaz je sve dublji i dublji, dodaje da je Kurti uspeo da objasni koliko je ta improvizacija od takozvane države Kosovo, nešto što treba potpuno promeniti.

- On je promenio i mentore, a to je ono što će najviše zaboleti zvanični Vašington. Izbori u SAD za njega su jako važni, posebno, skoro presudni. Bukvalno na završetak izbora u SAD, nasloniće se početak kampanje za izbore na tzv. KiM i Kurti tu ima potrebu da pokaže gornju granicu ekstremizma - rekla je Paunović.

Dodaje da su svi ovi manervi pokušaj da sa svojim novim partnerima, Nemačkom pre svega, napravi neki balans i da ostane na vlasti.

- Mislim da još uvek nije svestan da će odluku o tome ko će vladati tzv. Kosovom, ipak donositi Vašington i da neće zavisiti od njegovih drugara ili plaćenih ljudi koje kontroliše na ovaj ili onaj način - rekla je Paunović.

Prof. dr Boris Bratina sa Univerziteta u Prištini, rekao je da Kurti nema nikakav politički subjektivitet, dodaje da će se zbog izbora sada bacati na Srbe drvljem i kamenjem.

- Takmičiće se ko više mrzi Srbe, kako bi dobili što više glasova - rekao je Bratina.

Kako kaže, oni su svi složni u odnosu prema Srbima i dodaje da će biti veoma nezgodan ovaj period koji dolazi.

- Brinem se za fakultet i za zdravstvo. To su poslednje dve institucije Srbije, koje su ostale da živo rade na tom prostoru - rekao je Bratina.

Autor: Aleksandra Aras