Ministar Đurić u 'Hit tvitu': Srbija vodi srpsku politiku i može da oplemeni EU svojim pogledom na svet

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O tome šta je srpski put EU ili BRIKS i u kojoj meri se poklapaju interesi istoka i zapada sa srpskim interesima govorili su gosti: Marko Đurić, ministar spoljnih poslova, prof. dr Dragana Mitrović, sa Fakulteta političkih nauka i prof. dr Slobodan Zečević, Institut za evropske studije.

Na početku emisije ministar Đurić je čestitao svima koji slave Svetu Petku. On se osvrnuo i na 16 godina postojanja SNS-a rekavši da u trenutku osnivanja stranke nije očekivao toliki uspeh.

Zečević je naveo da mu se na početku osnivanja SNS-a činilo da je to umerena stranka desnog centra, koja je trebalo da postane alternativa tadašnjim demokratama.

- Relativno brzo su došli na vlast i možda nisam očekivao ovako uspešnu karijeru - ocenio je Zečević.

Mitrović je kazala da u početku nije videla potencijal stranke, te dodala da se sve to kasnije promenilo.

- Mislim da se kod nas usponi i padovi stranaka dešavaju ciklično - ocenila je Mitrović i dodala da SNS ima dug ciklus uspeha.

Predlog broj 1 - Briksovanje Evrope

Ministar Đurić je govoreći o ovoj temi rekao da već duže vreme, posebno od početka rata u Ukrajini, traje kampanja da se srpsko društvo podeli u tabore.

- Onda se svaki potez državnog rukovodstva meri sa tom propagandom indukovane podele - ocenio je Đurić.

Kako je naveo, oštro se protivi podeli i ističe da je jasno da je Srbija na evropskom putu.

- Srbija vodi srpsku politiku, naša procena je bila da je za Srbiju važno da se održe sastanci sa Tuskom i Micotakisom, Srbija je imala delegaciju na BRIKS-u - naveo je Đurić i dodao da Srbija može da oplemeni EU svojim pogledom na svet.

Mi smo brojčano mali narod, ali sa dugom istorijom i posebnim pogledom na svet. Ovo je bila dobra nedelja za ukupnu poziciju Srbije.

Mitrović je rekla da nije realna dilema EU ili Rusija i dodala da su posete evropskih zvaničnika pokazatelj naglašenog interesa da se svi nadmeću na ovim prostorima.

- Iz razgovora našeg predsednika sa ruskim predsednikom je izuzetno bitno što je predsednik Vučić rekao da će se naći na proslavi 80 godina pobede nad fašizmom - ocenila je Mitrović.

Zečević je kazao da ne zna koga EU guši, te naglasio da Srbija jeste evropska zemlja.

- U BRIKS-u nema pravila, oni su platforma za saradanju, ne postoje zakoni koji propisuje uslove rada, tamo radi ko šta hoće...- istakao je Zečević.

Kako je rekao, mi nismo u Evropskoj uniji jer neće da nas prime, a odavno smo ispunili zahteve.

Đurić je kazao da je jedan odsto razlike među ljudima koji su za članstvo Srbije u EU ili u BRIKS-u.

- Mi ne smemo da se dozvolimo da se u političkim odlukama rukovodimo emocijama, već da stvari racionališemo - istakao je ministar Đurić.

Mitrović se nadovezala rekavši da je evroskeptik i da misli da i kada bismo pristupili Evropskoj uniji nikada ne bismo bili tretirani ravnopravno kao velike zemlje.

- Mi smo stari evropski narod i imamo šta da ponudimo... Njihovo ponašanje prema Srbiji je nepravedno. Mi u političkom smislu nikada ne bismo bili tretirani ravnopravno - kazala je Mitrović.

Đurić je rekao da se Srbija razvija i da naša ekonomija raste.

- Mi ekonomski uspeh ostvarujemo u razmeni prema evropskim zemljama... Sve ozbiljne ekonomske analize govore da je saradnja sa EU neophodna za naš razvoj - izjavio je Đurić i dodao da vodimo izbalansiranu politiku.

Govoreći o kritici koja nam se pripisuje, da sedimo na dve stolice, Zečević kaže da ne možemo biti neutralni.

- Zato što idete u članstvo u EU i zbog toga ne možemo biti neutralni - izjavio je Zečević, na šta se ministar Đurić nadovezao i rekao da Srbija jeste na evropskom putu:

Mi pažljivo tražimo meru da imamo balans u politici.

Zečević je naveo da je Srbija rekla da će nakon što bude primljena u EU uskladiti svoju politiku sa njihovom.

Predlog broj 2 - Picularenje Srbije

Govoreći o izboru Pisule Đurić kaže da kao šef diplomatije ne može na emocionalnom nivou da govori, ali da može da obeća da će Ministarstvo držati pod lupom rad Picule i da će svaki pokušaj da svoju poziciju zloupotrebi evidentirati i ukazati.

- Nedopustivo je da ta pozicija bude zloupotrebljena - istakao je Đurić i izrazio nadu da Picula neće nastupati tako, za šta nema mnogo osnova zbog njegovih pređašnjih izjava.

Đurić je naglasio da i na primeru Picule Vučić svojim izjavama pokazuje koliko čuva interes srpskog naroda.

- Potpuno podržavam ovakav stav predsednika - kazao je Đurić i rekao da postoje mnogi koji će trčati da se sastanu sa njim i upere prstom u svoju državu.

Mitrović je navela da upravo to imenovanje govori da odnos prema Srbiji nije fer.

- Picula prosto mrzi Srbiju i srpski narod. Moje mišljenje je da niko na zvaničnim pozicijama ne treba da primi Piculu - naglasila je Mitrović i dodala da ne treba da primimo ovako niske udarce.

- Neka ga oni koji su ga poslali upute na neko drugo mesto - istakla je Mitrović.

Zečević je kazao da je Picula loš izbor Evropske unije, te dodao da on zastupa interese Hrvatske.

- Istakao se već u Crnoj Gori, on je čovek koji je bio protiv Sporazuma između Vlade Crne Gore i srpske crkve - podsetio je Zečević.

Kako kaže, prošlost Picule je veoma problematična zbog njegovog odnosa prema Srbiji i SPC.

Upitana zašto se naši mediji bave time šta se piše u Hrvatskoj o izbori Picule kaže da joj nije jasno zašto se iko time bavi.

- Generalno govoreći mislim da građane Srbije to sa pravom ne zanima - navela je Mitrović.

Đurić je podsetio da je predsednik Vučić jasno rekao da Picula nikada neće voditi politiku Srbije.

Predlog broj 3 - Bijelom na Gagu

U emisiju se uključio i Antonijević iz Amerike rekavši da je zadovoljan presudom, jer je sud utvrdio postojanje krivičnog dela.

- Važno je da se sve razgrnulo, kompletan snimak je pregledan, on me je iznenada napao, dok sam bio okrenut na drugu stranu, nisam mogao ni da ustanem, odbio je i da mi se izvini. On i brat imaju istoriju prebijanja kolega, to svi znaju, ljudi nisu smeli da pričaju, važno je da ta maska spadne i to je to - kazao je Antonijević.

Kako je naveo, Bjelogrlić je nasilnik, svi su to videli, a on je otišao i na protest protiv nasiljai ronio glumačke suze.

- Ja znam ko je i šta je - kazao je Antonijević i dodao da je sve bilo zloupotrebljeno.

Mitrović je rekla da se grozi nasilja i da, pogotovo umetnici, to nikada sebi ne bi smeli da dozvole.

- Gospodin Bjelogrlić je i u politici i ove izjave mogu biti deo toga - kazala je Mitrović i dodala da ne može da shvati da iko može misliti da je nasilje u redu.

Zečević je naglasio da se nasilje treba strožije kažnjavati i da se na osnovu snimka sve to može osuditi.

Đurić je rekao da ovaj snimak ne sme da vidi nijedno dete u Srbiji i dodao dasve zaslužuje dodatnu osudu jer se radi o javnoj ličnosti.

- U ovoj državi mora da vlada pravo isto za sve - naglasio je Đurić.

Branka je glasala za predlog broj 3.

U emisiju se uključila i Zorica i osudila Bjelogrlićevo nasilje.

Još jedan glas dobio je predlog broj 3.

Zečević je glasao za predlog broj 1.

Mitrović je glasala za predlog broj 1.

Đurić je glasao za predlog broj 1 i rekao da je značajno što Srbija sedi na srpskoj stolici.

Pobednički predlog je predlog broj 3 - Bijelom na Gagu.

Autor: Aleksandra Aras