PREMIJER O TOKU ISTRAGE ZBOG TRAGEDIJE U NOVOM SADU: Već saslušano 26 osoba, moramo razumeti bol porodica nastradalih

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da je istraga o tragediji u Novom Sadu, prilikom koje je stradalo 14 osoba, a tri su još u teškom stanju, i dalje u toku, i podsetio da je saslušano 26 osoba. Istraga je, dodao je u rukama Višeg javnog tužilaštva i policije.

- Mislim da je najvažnije da prvo razumemo bol porodica onih koji su stradali, da dozvolimo da ono što je deo običaja u našem narodu, deo kulture, a to je da porodica može da sahrani na miru. To je stvar elementarne kulture - rekao je Vučević.

Kako je dodao, krenula su saslušavanja, odnosno uzimanje izjava, od svih onih koje u ovom trenutku tužilaštvo vidi u tom lancu odlučivanja i donošenja odluka koje se tiču i rekonstrukcije ili radova na Železničkoj stanici.

- Mnogo toga je nepoznato u ovom trenutku, i mora se reći istina, niko ne raspolaže svim podacima, pošto zaista je to vrlo kompleksno pitanje, da li je rađeno nešto, nije rađeno, ako jeste, kada je rađeno i šta je rađeno. Govorimo o celoj Železničkoj stanici, a zatim kako je došlo do te nesreće, šta se desilo, kako je moguće da ta konstrukcija popustila, kako je moguće da je tako odjednom popustila. To su mnoge, mnoge dileme i mislim da ste i vi i celokupna javna Srbija mogli da vidite i u ovih 24 časa, već da ne pogrešim vremenski, mnogo oprečnih mišljenja od ljudi same struke, što je dodatno, ja neću reći komplikovano, ali svakako usložnjava proces utvrđivanja šta se desilo - rekao je Vučević, koji se nalazi u Šangaju.

Ističe i da je skandalozno da se politizuje ova tragedije.

- Morate biti monstrum da kažete da je neko ubio te ljude. Ali ne mogu sprečiti da i neko tako razmišlja, nažalost. A biće vremena i za političke diskusije, političke odgovore. I neće od toga kakva se, nažalost, klima pravi od strane nekih koji su uvek sve prisutni na svakoj srpskoj nesreći. Uvek. Po pravilu, to su njihovi prvi, kao crni gavrani. Uvek. To je sve što mogu da vam kažem", rekao je Vučević.

