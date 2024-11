'POKUŠAĆEMO DA JOŠ BLIŽE SARAĐUJEMO U BUDUĆNOSTI' Predsednik Vučić nakon sastanka sa Orbanom: Do marta 2026. vozom do Budimpešte za 2 sata i 45 minuta!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Budimpešti, gde se održava druga sednica Saveta za stratešku saradnju Srbije i Mađarske.

Predsednika Vučića na aerodromu je dočekao ministar pravde Mađarske Bence Tužon pošto je avion "Er Srbije" sa delegacijom Srbije sleteo na budimpeštanski aerodrom.

Pre održavanja sednice, Vučić i Orban održali su zasebni sastanak, a članovi vlada dve zemlje, odnosno radne grupe imale se bilateralne sastanke.

Obraćanje predsednika uživo iz Budimpešte

- Najkasnije do marta 2026. moći ćemo da idemo vozom od Beograda do Budimpešte! 2 sata i 45 minuta - rekao je Vučić u uključenju uživo iz Budimpešte posle čega se dotakao i gasne diversifikacije s obzirom da smatra da ćemo imati energetskih problema u budućnosti.

- Spremni smo da platimo punu cenu za 10 odsto vlasništva u nuklearnoj elektrani u Pakšu, zamolio sam premijera Orbana da ozbiljno razmisli o tome i rekli su da će naš predlog ozbiljno razmotriti. Imaćemo sa Slovenijom i Mađarskom, naše tri zemlje, zajedničku berzu energije. Radimo na svim drugim projektima o zakupu skladišta, idemo da u Mađarskoj zakupimo prostor za gas. Pričali smo o Panonskom koridoru. Mi ćemo uskoro biti deo jedinstvene berze električne energije sa Slovenijom i Mađarskom. Nadam se da ćemo napraviti jednu izdvojenu firmu koja bi mogla i da trguje električnom energijom i da pokušamo da što bliže sarađujemo u budućnosti. razgovarali smo i o vojno-tehničkoj saradnji, koja očekujem da će biti još otvorenija. Bliskost naših armija mora da bude još izražajnija -rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da će Mađarska pružiti punu podršku Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji.

Predsednik se osvrnuo na sramnu izjavu Vesli Klarka koji je rekao da je ponosan na bombardovanje Srbije.

- Ako mu to služi na čast i ponos onda to više govori o njemu nego o njama. Taj novinar je trebalo da ga pita da li to isto može da kaže i za Ukrajinu, pošto smo mi za poštovanje međunarodnog prava te stoga i podržavamo teritorijalni integritet Srbije ali i Ukrajine. -rekao je Vučić.

Vučić je prokomentarisao korišćenje tragedije u Novom Sadu od strane pojedinih pripadnika opozicije zarad ličnih političkih ciljeva, kao i njihovih tvrdnji da je rejting predsednika Srbije značajno opao nakon ove tragedije.

- - On je jedan vrlo nepristoja čovek koji ne voli našu zemlju, a koji će da kaže da je mnogo voli ali kao potrčko Hrvatskoj. Ali ta vremena su prošla. Svejedno mi je pta priča, imaće on svoje partnere u Beogradu sa kojima će da priča, civilno društvo, opozicione stranke koje su saglasne sa njim da je Kosovo nezavisno, da je Srbija počinila genocid u Srebrenici, nije bilo genocida u Jasenovcu. Ja nisam saglasan sa njim i neću razgovarati sa njim dok ne kaže jedno veliko izvini. On je mnogo važan tip, razgovaraće sa njim Tanja Miščević, njeni zamenici, pomoćnici -rekao je Vučić.

- Što se tiče rejtinga, ja to nisam tako pročitao, video sam 47-49 odsto, a 36 je negativno. A što ne kažete da je 68 odsto protiv opozicije,a svega 6 za i to po njihovom opozicionom istraživanju. Sve piše kod njih, samo malo sakriveno. Govorim o stvarnom istraživanju, jedini sam koji imam pozitivan skor, njihov je minus beskonačan. Nisam video nikakve promene. Kao što sam znao šta će da se dogodi u novom Sadu i u Beogradu, očekujem značajniju prednost za SNS nego što je bila doskora, a bila je ogt+romna - 48 odsto, SPS na 6,9, Đilasova partija 5,4. U pravu su ako je to loše. Neka kažu u kojoj drugoj zemlji postoji tolika razlika. Svake godine to ja slušam od Đorđa Vukadinovića i svih ostalih kako pada rejting. Šta da im radite. Najbolje je kada ljudi žive u zamci sopstvenih laži i želja. Kad sam bio mlad, bio je film sa Demi Mur, ona se meni sviđala, imao sam 5 šansi. To što ona nije ni znala ko sam ja... -rekao je Vučić.

Vučić se oglasio posle razgovora sa Orbanom

Pre održavanja sednice, Vučić i Orban održali su zaseban sastanak, a predsednik Srbije potom se oglasio sledećim rečima:

- Hvala dragom prijatelju Viktoru Orbanu na gostoprimstvu i organizaciji druge sednice Saveta za stratešku saradnju Srbije i Mađarske. Ponosan na činjenicu da u premijeru Orbanu i njegovoj Vladi imamo, ne samo strateškog političkog partnera, nego i iskrenog prijatelja, a naše su veze čvršće nego ikada, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji se sastao s predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom pred sednicu Strateškog saveta sa saradnju Republike Srbije i Mađarske.

Zajedničku političku deklaraciju između Srbije i Mađarske nakon sednice Saveta za stratešku saradnju potpisaće predsednik Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban.

Takođe, biće potpisani ugovori između Srbije i Mađarske u pravnoj pomoći u građanskim stvarima, Program saradnje u oblasti kulture za period 2024-2027, Memorandum o razumevanju između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije i Ministarstva kulture i inovacija Mađarske, Produžetak plana rada mađarskih ekseprata iz oblasti Evropskih integracija.

Zatim Memorandum o razumevanju o saradnji između Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske, Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o razvojnoj saradnji.

Autor: Iva Besarabić