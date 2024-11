Vučić u Privrednoj komori: Ove godine imaćemo 4,5 milijardi stranih investicija, bićemo najbolji! Imamo velike ambicije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Konferenciji o trgovini između Ujedinjenog Kraljevstva i regiona Zapadnog Balkana.

Obraćanje predsednika Vučića na otvaranju Konferencije

Predsenik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju Konfernecije da Srbija želi još bolje odnose sa Velikom Britanijom koja je velika ekonomska sila.

- Mi u Srbiji želimo mnogo veću i bolju saradnju s britanskim kompanijama. UK je šesta ekonomska sila sveta, jedna od najvažnijih političkih sila sveta a za nas strašno važan partner, rekao je Vučić pojasnivši i da smo mi ponekad potcenjivali UK i da smo tu napravili veliku grešku, a kad je trebalo da se finansira Moravski koridor "najbrže smo se dogovorili sa UK finance - rekao je Vučić.

On je naveo da je će Srbija i ove godine imati više od 4 milijarde investicija spolja i da ćemo biti ubedljivo prvi u regionu po privlačenju investicija na Zapadnom Balkanu.

- Ja vidim jednu važnu stvar, mi ćemo i ove godine imati 4,5 milijardi spolja, bićemo najbolji, kazao je Vučić dodavši da imamo investicije iz Koreje, i Japana, ali da je važno da uradimo sve što je moguće da privučemo investicije iz Evrope na čemu stagniramo.

Predsednik je kazao da do kraja sledeće godine moramo da uradimo mnogo po pitanju vladavine prava, medija, kako bismo privukli mnogo više evro-investicija. Naglasio je i da EXPO nisu samo građevine već promena lica Srbije i na polju znanja.

- Imamo velike ambicije, rekao je Vučić dodavši da želimo da se Srbija razvija i da napreduje.

Vučić je pozvao goste iz Velike Britanije na Sajam vina - Vinsku viziju koja se održava za vikend rekavši da nikad kafu u životu nije popio, ni cigaru zapalio, ali da vino voli da popije i da to nije tajna, to ne krije nego se ponosi. Istakao je za one koji ne znaju da Britanija ima izuzetne penušavce.

Obraćanje Marka Čadeža

Marko Čadež predsenik Privredne komore Srbij poželeo je dobrodošlicu predsedniku Srbije, ambasadoru Velike Britanije u Beogradu i njihovoj delegaciji.

On je rekao da je zajednički stav Velike Britanije i Srbije da se morati raditi više na zajedničkoj saradnji.

Kako je rekao najveća šansa za nas je ICT indrustrija.

- Srbija izvozi danas više od 4 milijarede vrednost softvera. Kao druga naša šansa i budućnost je energetika - reako je Čadež.

Obraćanje Edvarda Fergusona

Ambasador Velike Britaneje u Beogradu Edvard Ferguson zahvalio je predsedniku Vučiću koji je odvoji svoje vreme da im se pridruži na Konferenciji.

On se zahavlio i ministarki Mesarović i svima onima koji su doputovali danas bilo da su došli iz Britanije ili regiona.

Kako je rekao teži se da se grade novi ekonomski odnosi između Srbije u Britanije.

- Srbija ima brzi rast ekonomije ima pristupačnu radnu snagu i njihova Vlada podržava inicijative - rekao je ambasador.

On je rekao da Velika Britanije želi da pomogne Srbiji na njenom putu razvoja.

Autor: Dalibor Stankov