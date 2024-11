UPALI SA DUGIM CEVIMA I ZAPRETILI RODITELJIMA! Jezivi detalji otmice tela srpskog mladića u Banjskoj, jedna stvar veoma čudna!

Pripadnici takozvane kosovske policije jutros su sa dugim cevima upali u porodičnu kuću mladića M. Radosavljevića koji je tragično stradao u saobraćajnoj nesreći, oteli njegovo telo u kovčegu i odvezli na obdukciju!

Kako je rekao naš dopisnik sa Kosova i Metohije, Lazar Stević, desila se skandalozna stvar, te da Priština ne da više mira ni živima, a ni mrtvima.

- Sa dugim cevima upali su u selo Banjska i zahtevali da uzmu telo i da se odradi obdukcija, jer nije on vozio auto, nego neko drugi mladić, on je bio suvozač prilikom nesreće. Telo su uzeli pod prisilom, zapretili su roditeljima da daju telo uz rečenicu: "ili ćete da potpišete ili postoji drugačiji način kako ćemo to da rešimo" i odvezli su telo u Prištinu. Telo je vraćeno je Banjsku nakon obdukcije - rekao je Stević i istakao da niko ne zna šta je bio cilj svega ovoga!

Kako je Stević naveo, on je bio dete za primer, te da ne postoji nijedan razlog za sve što se desilo, osim obesti i hira Aljbina Kurtija.

- Roditelji su pod prisilom morali da potpišu papir za obdukciju, ali ono što sve čudi je to što su veoma brzo uradili obdukciju. Nastavlja se strašan pritisak Prištine. Do sada su dirali žive, sad su počeli i mrtve. Zaista Priština pokušava i ovo malo Srba što je ostalo da protera sa vekovnih ognjišta - rekao je Lazar Stević!

Autor: Snežana Milovanov