Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama, a najveći broj glasova imao je predlog broj dva.

Gosti Verice Bradić bili su bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović, glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.

pročitajte još VANDALIZAM A NE DEMOKRATIJA: Gradonačelnik Milan Đurić osudio prefarbavanje Trga slobode

PREDLOG BROJ JEDAN - Eksplozija na Kosovu

Đurić je, komentarišući situaciju sa eksplozijom istakao da Kurti ponovo vrši napad i pritiske putem želje da destabilizuje Srbiju.

- Svakako, istraga će utvrditi, ko je kriv za to što se dogodio na Kosovu, tako da očekujemo da se što pre sprovede istraga. Kurti ponovo prebacuje na SRbe, očekuje se istina, kao što je Vučić rekao, da eksplozija nema veze sa Srbima, jer je ovo nastavak proterivanja Srba. Ovo je verovatno vezano i za proteste, ništa nije slučajno... - rekao je on, pa dodao:

- Kurti koristi situaciju, stalno je napeto, posebno u skupštinama... Ovo je udar na Vučića i državu Srbiju - naveo je Đurić.

Vučićević je istakao da je Mihael Rot plaćeni čovek koji radi za pare kako bi pomogao Albancima.

- On sam kaže, retka je prilika da se složimo sa Rotom. Znači ako je do nas, i ako smo mi krivi, neka se prekin evropske integracije. Nenormalno je i nelogino, nemoguće da su SRbi to izveli tamo. Zašto bi Srbi u Zubinom potoku to radili? Oni mogu samo štetu da imaju - dodao je Vučićević.

- Da hoćemo da se bavimo tako nečim... Od 1985 postoji dogovor oko Ibra. Tada su planirali da ga preusmere... Ne bi postojao taj kanal o kome se priča... Voda sve vreme ide iz centralne Srbije. Ako se neko ponaša kao državnik to je Vučić, a ako se neko ponaša kao terorista to je Kurti - dodao je Vučićević.

Vučićević je dodao da smo videli scene iz centra Skoplja, u Milanu, Italiji...

- Naočigled policajaca, oni divljaju, cepaju, pljuju, pale srpske zastave. Ja sam srećan što su SRbi ovakvi... Mi ne pravimo fešte kada palimo tuđe zastave.. - rekao je potom Vučićević.

Hrkalović je istakla da je istina vrlo jednostavna, a da je ne vidi samo onaj koji to ne želi.

- Gleda se motiv, šta je korist, a šta šteta. Kurtijeva je korist, to je krajnji cilj... protetivanje Srba, genocid nad Srbima na Kosovu... Da ih nema više... To postiže ovim... Izazvana je šteta Srbiji. Srbija sigurno ne bi ostavila svoe građane bez vode za piće. Transparentni smo za ovu istragu, i želimo više nego bilo ko, jer znamo da nismo krivi, znamo ko je kriv... Zna se otprilike ko će reći da je Kurti nalagodavac - dodala je ona.

Već znamo da je Kurti nalagodavac, i samo 9 minuta nakon što je obavešten, on je uputio zahtev Euleksu da se pozicioniraju snage na severu KiM, kaže Hrkalović.

- Nemoguće je da se to otkuca za 9 minuta, sve je bilo spremno - dodala je Hrkalović.

- Najverovatnije se radi o srpskom eksplozivu koji je otet u racijama, i koristio ga je onaj ko ga je zaplenio. Pozicioniranje kosovskih bezbednosnig snaga, to što do 12. moraju da se zaključe liste za izbore i srpska lista mora da se proglasi... Sada i treba da se otvori klaster za EU, Kurtijev rejting je u padu, a uvek kada je u padu, on nešto radi prema Srbima... Oni rade presmešno neodgovornu istragu, hapse ljude koji su na svinjokolju... Hapse ljude koji su na pecanju... Uhapsili su novinara... - kaže Hrkalović.

Hvala Grenelu, Orbanu, Francuskoj, Nemačkoj, dodala je ona, pa se prisetila Rotove izjave:

- Zvanična Nemačka se drugačije oglasila umesto njega... Vučić je rekao da se prvi put slaže sa Rotom, jer zna da nismo krivi. Rot je srbomrzac, on je bio i još uvek jeste neformalni vođa domaće opozicije... Marinika Tepić ga je citirala, veličala... Pa onda Borko koji je odgvoran za potpisivanje sporazuma o administrativnim prelazima, Lazović koji je pravio selfi sa tim Rotom... Znači, on je bio i ostao njihov neformalni vođa. Kada god je teško Srbima na KiM, ovdašnja opozicija uvek upire prstom u Vučića - kaže Hrkalović.

- Mene bolišto domaći izdajnici pale srpske zastave - dodala je ona.

PREDLOG BROJ DVA - Tuča u Skupštini

Hrkalović je, komentarišući nerede u skupštini, istakla da je u pitanju nastavak nasilja koje se dešava na ulicama Srbije.

- Najpre najdublje saučešće porodicama stradalih... ovi ljudi ovo rade drugi put, ovo je njihov modus operandi. Setimo se majskih tragedija, setimo se Marinike Tepić... Jasno se vidi da oni žele da budu još više stradalih, rekla je da niko nema tapiju na bol... Biljana Stojković je brčkala noge i smejala se ispred skupštine, i to je od pre... A sada ne znaju imena nastradalih, ne znaju kada se navršava mesec dana... Niko ko je intervjuisan ništa nije znao - rekla je Hrkalović.

- Nasilje u skupštoni je nastavak svega, oni su sednicu o budžetu pokušali da stopiraju zbog penzionera, da ne dobiju povećanje... - dodala je potom.

- To je postao deo narodnog folklora, što je opozicija nezadovoljnija, to više građani Srbije stradaju. Njima je svejedno, u istoj im je ravni, bitno je samo sredstvo da se ruši Vučić. To je samo izgovor. Na toj sednici je bila želja da spreče ono što su penzioneri trebali da dobiju. Imamo i povećanje plata između 11 i 14 odsto. Hteli su da spreče da se to usvoji - rekla je Hrkalović.

Vučićević je istakao da opozicija želi građanski rat i o tome otvoreno govore.

- Marinika večeras traži da se uhapše Vučić i njegov sin. Sve je ovo samo put ka tome. Oni taj rat ne mogu da dobiju, jer po njihovim žutim istraživanjima, vidimo da manje od 6 odsto ljudi podržava njihove proteste. Oni su ekstremna manjina, ekstremno dobro plaćena... Izvinite, je l' novinarstvo kada Žaklina Tatalović uzme mikrofon i gura ljudima u usta? - pita se Vučiević.

Đurić je dodao da se ne može na vlast doći putem ulice, već se to radi pute izbora.

- Na taj način, većina građana se opredelila za one koji snose veliku odgovornost, i to je suština. Gledali smo skupštinu, ja sam to doživeo pre mesec ipo dana. Ista stvar je bila, pištajke vuvuzele, niko nije moga da priđe govornici... Ovo je odluka o budžetu za 2025. godinu... Ovo su bile važne teme, odluke... Jedan od najvažnijih aktova za narednu godinu, a oni su pokazali koliko ih to interesuje i zanima... Samo zato što su predali zahtev sa dva falsifikovana potpisa... Nisu izjavile volju kakvu su želele....Ista stvar je bila u Novom Sadu. Sledeće nedelje se raspravlja o mojoj smeni, smeni gradskog veća, i stalno su tenzije i pritisak. Sutra prave haos ispred gimnazije - dodao je Đurić.

Govoreći o porodicama tragično nastradalih kaže da se viđa i čuje sa porodicama.

- Ovi ljudi ne osuđuju državu, žele da se otkriju oni koji su odgovorni. Ne podržavaju proteste, ja da znam niko od njih nije bio na protestima... Ja sam zajedno sa Vučevićem obišao pet porodica, sa Vučićem smo bili na 7 dana kod porodice Pirić. Troje Firića je stradalo... Gledamo da na svaki način pomognemo porodicama, jer je njima to u ovom trenutku najvžanije. Biću sa njima i u subotu kada se bude davalo 40 dana. Niko iz opozcicije im nije nudio pomoć - rekao je potom.

Kako kaže, otvoren je i račun na koji se mogu uplaćivati donacije.

- Setite se da je Gradska kuća uništena, znamo šta je tu urađeno... I danas je to bilo... Završio se protest i inspekcija je ogradila trg gde je ta crvena boja bila, da očiste... I onda su došli određeni članovi opozicije da vređaju zaposlene i došlo je do incidenta... Tu se vidi ono što je njihovo interesovanje - da se napravi incident - dodao je Đurić.

Hrkalović je komentarišući proteste koje opozicija naziva "komemorativnim" jeste vređanje inteligencije, jer istim, ne prosustvuju porodice nastradalih.

- Podligli su sve na viši nivo, u odnosu na maj, i masjke tragedije. Tada su zloupotrebljavali mrtvu decu, a sada i živu... Mimo svega, njihovo nasilje mesec dana koje trpi svaki građanin u Srbiji.... Njima su uskraćena prava kretanja, oni vrše teško krivično delo, oni ne mogu po decu, po lekove, u bolnicu, blokiraju invalide... To je strašno stravično nasilje... pritom, ne prijavjuju skupove, a kada bi prijavili MUP ne može da ih prihvati jer su protiv prava... Ako se krši ustavom zagarantovano pravo slobode kretanja, MUP to ne može da odobri... - rekla je ona.

U ovih mesec dana smo videli ometanje pravde, napade na policiju, od Dragane Rakić, Tepić, popile su krivične prijave, pa mirno pribijanje kordona... A on ne može da se probije mirno, nego silom... Zatim, pretnje deci, paljenje Gradske kuće, izlivanje fekalija... Da li su to komemorativni protesti? - pita se Hrkalović.

Kako kaže, nebrojeno je krivičnih dela koja su izvršena.

- Po meni je nedovoljno krivičnih prijava. Pravosuđe je orobljeno, nije nezavisno. Od kada su otpustili 840 nepodobnih sudija, pravosuđe je njehovo... Imamo Stevana Pavlova koji je pustio Ješića, Stanoevića... Duplo osuđenog narko dilera... - dodala je Hrkalović.

- Sve se svelo na to da oni prizivaju rumunski scenario, da se strelja Vučić, sve je po njima pred građanskim ratom... 78 miliona evra je uloženo od stranih fondacija, u 139 domaćin NDO. Sve su to plaćenici koji primaju milione evra za rušenje Vučića.. I sada, Kina je dala izveštaj gde NED sprema građanski bratoubilački rat u Srbiji, a NED ovde plaća Savi Manojloviću... - nastavila je.

Ona je potom govorila o napadnutim novinarkama.

- Niko ih ne brani, niko neće da im pomogne, a Šolakovi novinari mogu da napadaju decu, da krše zakon o bezbednosti saobraćaja - rekla je Hrkalović.

Vučićević je potom komentarisao nedavni skandal povodom prebijanja supruge Gorana Ješića.

- Ona se uplašila, i promenila je izjavu. Čovek krvnički tuče ženu, a sada se predstavlja kao borac za neka prava... - rekao je on.

PREDLOG BROJ TRI - ZLOUPOTREBA MALOLETNIH LICA

Hrkalović je istakla da se radi o velikoj zloupotrebi.

- Danijela Grujić ne negira politizaciju izvođenje dece. Ona navodno kaže da nije znala... Laže, poenta je druga... Prvo, nije negirala politizaciju, drugo Marinika je sama rekla da su deca izašla da bi odala počast stradalima, i da je to procesuiranje odgovornih... Pa šta je to, nego politika? Teraš decu da idu, d bi pospešili hapšenje onako kako oni odrede i kako im se prohte - rekla je Hrkalović.

Danijela je danas predvodila protest u Novom Sadu, međutim, nije iskusna, izletela se u izjavama:

- Pričala je u indoktrinaciji, a ona je radila zloupotrebu. Nesvesno je rekla da su drugi roditelji uložili prigovore na ovo što su đaci izašli na ulicu - dodala je Hrkalović.

- Deca su čekala čas biologije, i isterala je decu napolje, logično je da ih slušaju, to je autoritet. Klasična zloupotreba mladih ljudi... - ubacio se Đurić.

Ona je rekla da mu ne predaje ali ga je zajedno sa ostalima izvela napolje, dodala je Hrkalović.

- Imamo situaciju od danas... Crvena farba... Imamo d su stavili dete d sedne na to... Sa psihološkog aspekta, oni su njima naneli veliku štetu. Deca ne znaju šta su protesti, šta je politika, zašto se pominju stradali, umrli, krv... To je trauma. To ostaje u podsvesti ceo život - navela je Hrkalović.

Vučićević je potom otkrio da i njegova deca imaju probleme sa pojedinim profesorima na Pravnom fakultetu:

- Mog sina je profesor koji je u Proglasu, gađao indeksom i rekao od koga je dosta je - rekao je Vučićević pa dodao:

- U Proglasu imamo nasilnike, ali se ljudi boje da prijave... - dodao je on.

UKLJUČENJA GLEDALACA

Matija Šljukić glasao je za predlog broj jedan.

- Vučić i dalje vodi najbolju moguću politiku, i neće dozvoliti da ostanemo bez Kosova.

Vučićević je takođe glasao za broj jedan.

- To je šiptarska nameštaljka, i sve će izaći u veliku srpsku pobedu - rekao je Vučićević.

Jedan Beograđanin glasao je za predlog broj dva.

- Opozicija je poslala ružnu sliku u svet. Oni nemaju odgovor na budžet, povećanje plata i penzija. Nasiljem su bacili senku na sve - dodao je on.

Đurić je glasao za predlog broj dva.

- Opozicija je dokazala da ih ne iteresuje politika, niti država - kaže Đurić.

Hrkalović je glasala za predlog broj jedan.

- Nadam se da će međunarodna zajednca da shvati sve o Kurtiju. Pa da čujemo šta će posle da kažu - zaključila je Hrkalović.

Autor: Dubravka Bošković