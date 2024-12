'TO JE UDŽBENIČKI PRIMER OBOJENE REVOLUCIJE' Potpredsednik Vlade RS Vulin: NATO opozicija u Srbiji pokušava da ponovi makedonski scenario!

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin ističe da NATO opozicija u Srbiji ne želi argumentovanu raspravu u skupštini niti razgovor kako nešto unaprediti, već da nasiljem i ulicom dodju na vlast a "u Novom Sadu su samo pokazali šta bi radili da ne daj bože dodju na vlast".

- Opozicija u Srbiji pokušava da ponovi makedonski scenario, dešavanja u Novom Sadu su prepisan makedonski model. Makedonci su farbali trgove iz nekog svog razloga, ovi danas iz svog. Prepisan je takodje beloruski i hongkongški model. To je udžbenički primer obojene revolucije. Nije to opozicija smislila nego su ih obučavali i precizno instruirali oni koji su pravili obojene revolucije u čitavom svetu.

Istakao je da u svakom udžbeniku obojene revolucije jasno stave do znanja da ako ste manjina morate da budete jako agresivni. "I pošto ne možete da skupite veliki broj pristalica u jednom trenutku i na jednom mestu, vi morate da pravite puno malih dogadjaja u isto vreme koji moraju da odišu velikom agresivnošću i da na taj način pokušate da prikažete kako je celo društvo u raspadu, stravičnom pritisku, iako je to svega par stotina ljudi. U čitavoj Srbiji to ne bude nikada više od pet hiljada ljudi, na nas 7 miliona. To je obojena revolucija."

Prave spiskove na koje se stavljaju političari, čak i policajci i državni službenici koji nisu javne ličnosti. Objavite na mrežama njihovo lice, ime i prezime, adresu stanovanja. Onda to dodje do njihove dece, pa su njihova deca uplašena, neće da idu u školu, trpe torturu svojih vršnjaka, pa pitaju oca da li baš on mora da bude tu, mene svi zbog tebe prozivaju, pa on onda razmišlja da li da ode na bolovanje, da sačuva nekako svoje dete, da sačuva mir u kući i tako redom. Ništa to Pogačar i ovi priučeni nisu naučili niti smislili, sve su ih obučavali i instruirali, ne baš uspešno svaki put jer njihovi kapaciteti ne dozvoljavaju da previše nauče, ali oni su precizno instruirani od onih koji su pravili obojene revolucije u čitavom svetu", rekao je potpredsednik Vulin.

Naglasio je da su ambasade zapadnih zemalja, posle nasilnih i rušilačkih demonstracija u Novom Sadu, našim organima vlasti prvo postavili pitanje kako se osećaju uhapšeni i kad će biti pušteni. "Nisu pitali koliko ima povredjenih policajaca, kakva je materijalna šteta, da li iza ovoga postoji neka dublja politička pozadina, da li su neke kriminalne strukture uključene u sve ovo, ne zašto ste ih uhapsili već kako su uhapšeni, jer to su bili njihovi eksponenti, ljudi za koje oni rade", izjavio je potpredsednik Vulin.

Odakle vam pravo da pitate bilo koga bilo šta. Nismo mi kolonija. Ali oni se vrlo često ponašaju tako, posebno kada brane svoje štićenike. Nisam primetio da su se raspitivali za Srbe koji su pohapšeni ovog vikenda u potpuno izmišljenoj i podmetnutoj operaciji u Zubinom Potoku. Šta je sa njihovim ljudskim pravima? Što ne dodju dole i pitaju Šiptare što su uhapsili ljude koji nemaju nikakve veze ni sa kakvom Lepenicom ni eksplozijama ni bilo čim sličnim."

Na pitanje da li u Srbiji može da se ponovi makedonski scenario potpredsednik Vulin je rekao da može da se pokuša ali da on ne veruje. "Naše službe bezbednosti su vrlo snažne, ogromna većina naroda nema nikakvu dilemu da ne želi nerede, gradjanski rat i sukobe unutar Srbije, ali je činjenica da postoji agresivna manjina, da postoji NATO opozicija koja je veoma dobro finansirana, da znaju šta žele i da imaju snažnu podršku sa zapada. Oni žele promenu vlasti, a osim nasiljem i ulicom oni drugačije na vlast da dodju ne mogu."

Zahvaljujući predsedniku Vučiću Srbija je postala slobodna i hrabra zemlja, ali mnogi u Srbiji još moraju da se oslobode kukavičluka i rajetinskog mentaliteta. Mnogi u Srbiji još uvek žele da služe, mnogi u Srbiji se plaše velikih i moćnih. Toga moramo da se oslobodimo - poručio je potpredsednik Vlade RS Aleksandar Vulin.

Autor: Iva Besarabić