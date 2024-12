Garić: Kurti nervozan jer Srpska lista i dalje ima istu snagu

Državni sekretar u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija Miloš Garić ocenio je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbini Kurti veoma nervozan pošto Srpska lista i dalje ima istu snagu kao i u proteklih 10 godina, jer je, za to vreme pokazala da i, u nemogućim uslovima, može da zaštiti interese Srba na AP KiM.

Garić je istakao da je pitanje 10 srpskih poslanika u parlamentu tzv Kosova veoma važno, jer bez njih albanska strana ne može da menja ustav i ustavom garantovana prava Srba.

"To je ključno u ovom trenutku. I zbog toga jeste važno što Srbi dolaze, zahtevaju svoje mandate i obnavljaju ih. Srpska lista ima tu snagu koju je imala prethodnih 10 godina i zbog toga jeste nervoza u Prištini i pokušaj da se Srpska lista napadne, ugrozi i zabrani na kraju krajeva, ne bi li se onda dovelo do konfuzije i nesaglasja u srpskim redovima. Srpska lista ima jasan stav: izlazak na izbore, uzimanje 10 mandata i ostvarivanje što veće političke moći na prostoru KiM, u svim srpskim sredinama gde žive Srbi, da bi svakog pojedinačnog čoveka u svakom selu mogli da zaštitite", rekao je Garić Tanjugu.

On objašnjava da, ako bi došlo do razmimoilaženja među Srbima na KiM, to bilo plodno tlo za Aljbina Kurtija i ljude poput njega da u tom metežu ostvare svoje interese na račun Srba.

"Srpska lista je pokazala i u prethodnih 10 godina, koliko je uspela da u nemogućim uslovima štiti prava Srba, sve do onog momenta dok nije Albin Kurti došao na mesto premijera i onda brutalno krenuo da krši ta prava i onda više nisu mogli da učestvuju u tome. Zato su se ljudi povukli", objasnio je Garić.

Dodao je da su i u ranijim periodima, kada su premijeri bili Hašim Tači i Ramuš Haradinaj, Srbi imali ogromne izazove, ali da se sada radi o brutalnom kršenju prava Srba koje, kako je rekao, ima obrise fašizma od strane Aljbina Kurtija.

"I u takvim okolnostima sada je više nego ikad važno da Srbi zadrže jedinstvo, jedinstvo i slogu koju su u međuvremenu, udarima spolja, počeli u nekim delovima da gube. Pojavili su se određeni delovi srpske zajednice na prostoru KiM koji su pomislili da je bolji put pravljenje pakta sa đavolom, u ovom slučaju sa vlašću Aljbina Kurtija, nego zadržavanje najčvršćih mogućih veza sa svojom državom, sa Beogradom, sa svojim narodom, što je, naravno, put u propast svima koji se na taj način odluče", rekao je Garić.

Naglasio je da je Srpska lista odlučna da ponovo osvoji tih 10 mandata na sledećim izborima i da još jače objasni albanskoj strani da Srbija neće popustiti pred udarima Prištine koji Srbe stavljaju u nemoguću poziciju.

On ističe da se ne može mnogo zameriti ni onim Srbima koji pokazuju slabost i koji nisu u stanju da izdrže te pritiske jer nije lako biti Srbin u Partešu, u Ranilugu, na Novom brdu, u Štrpcu, u selima, u centralnom Kosovu, Metohiji.

"To su sve sredine koje su izuzetno pritisnute sada albanskim ekstremizmom. I u takvom jednom ambijentu zaista nam je neophodno da kao narod i kao zajednica na prostoru KiM budemo u stanju da izdržimo te udare i da se okupimo oko jedne ideje, a ta ideja o čuvanju Srbije i srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije", zaključio je Garić.

Navodi da je politička platforma i ideologija Samoopredeljenja da ne vidi zajednički život Srba i Albanaca, nego da želi da protera Srbe, ali da, nažalost, takva politika ima podršku većine Albanaca, jer Kurti i dalje dobija oko 40 odsto glasova.

"Uprkos tome što je upropastio život običnog albanskog čoveka na kraju krajeva, nije uradio ništa od onoga što im je obećao da će da podigne standard, da će oni već uveliko da budu deo Evrope i sve ostale obećanja koje je populista i demagog, kao što je Aljbin Kurti koristio u svom političkom delovanju", naglasio je Garić.

Dodao je da se Srpska lista zato i dalje bori i čeka i traga za nekom novom pojavom među albanskim političarima, ljudima koji će malo drugačije da rezonuju i koji KiM vide na drugi način.

"Makar suživot Srba i Albanaca, da ne mora da se ratuje, da ne mora da se oružjem ide jedan na drugog. Ja negde verujem da takvi ljudi postoje tamo, ali očigledno su ogromna manjina", rekao je Garić.

Autor: Aleksandra Aras